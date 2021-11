Borse incerte senza il faro di Wall Street. A Piazza Affari brilla Enel dopo i conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Con gli occhi puntati sulle notizie relative al Covid, ma per un giorno orfane di Wall Street chiusa per il Ringraziamento, le Borse europee si muovono incerte, sostenute in parte dal rimbalzo dei tech. Restano in primo piano i timori per nuovi possibili lockdown, che frenerebbero lo slancio della ripresa economica, e le prossime mosse della Federal Reserve. I verbali dell'ultima riunione della banca centrale americana e le dichiarazioni pubbliche di diversi governatori lasciano aperta la porta a un aumento dei tassi già nella prima metà del 2022. Negli Usa sono giorni chiave per comprendere l’andamento delle spese al dettaglio e la fiducia delle famiglie, che si misurerà domani con il Black Friday.



Rialzo tassi sempre più scontato nella prima metà del 2022

La politica monetaria della Fed resta al centro dell'attenzione dei mercati, visto anche il cambio di tono. «La narrazione della Fed sull’inflazione è cambiata - dice Luigi Nardella di Ceresio Investors - da fenomeno temporaneo legato alle riaperture al rischio che attese di alta inflazione diventino radicate». In questo quadro, l’accelerazione della riduzione del piano di acquisti di titoli del debito «lascerebbe più flessibilità per un aumento più rapido dei tassi». I futures sui tassi di interesse scontano ormai almeno un rialzo nella prima metà del 2022: «finora i mercati sono rimasti relativamente tranquilli - aggiunge - ma il sentiero che le banche centrali devono percorrere per normalizzare le politiche monetarie è stretto».

Telecom sempre sotto la lente, corre Enel

A Piazza Affari in altalena Telecom Italia, dopo il balzo del 15% della vigilia, innescato dalle ipotesi che il fondo Kkr possa mettere sul piatto un prezzo molto più elevato rispetto a quello inizialmente indicato a 0,505 euro- per azione. La situazione, tuttavia, è fluida con il Governo che potrebbe esercitare il golden power e con Kkr che potrebbe fare marcia indietro essendo l'offerta annunciata non vincolante. In più, è in calendario per venerdì 26 novembre un cda richiesto da 11 consiglieri della società, che potrebbero mettere all'angolo l'ad, Luigi Gubitosi. Ha ripreso a correre Ferrari, ben intonata anche Enel in vista del riassetto del gruppo che passerà attraverso lo spin off e l'apertura del capitale della società nella quale verranno scorporate le attività di mobilità elettrica da EnelX.

Assegnati 2,25 mld BTp short term, rendimento in calo



Il Tesoro ha interamente assegnato l'importo massimo offerto di BTp 'short term' a 2 anni, scadenza 30-01-2024, pari a 2,25 miliardi, a fronte di una richiesta di oltre 3,2 miliardi, per un rapporto di copertura pari a 1,45. In calo di 3 punti il rendimento che scende a -0,26 per cento. Fa il pieno anche il BTp-i a 10 anni, scadenza 15-05-2030, per il quale il Tesoro aveva offerto titoli per un miliardo, a fronte di una richiesta di 1,46 miliardi, per un rapporto di copertura pari a 1,46. In risalita di 20 punti base il rendimento a -0,65 per cento.



Dollaro in calo, il tapering si fa più vicino

Il Dollar Index fa retromarcia dopo aver toccato un nuovo massimo dell'anno nella seduta di mercoledì 24 novembre. «Il rilascio degli ultimi verbali del Fomc ha fornito una panoramica delle opinioni dei principali responsabili della politica monetaria statunitense e ha mostrato una posizione prevalente a sostegno di una riduzione più veloce nel programma di acquisto dei titoli di stato della banca centrale», dicono gli analisti di ActivTrades. L'urgenza di snellire l’acquisto di obbligazioni «rischia di innescare aumenti dei tassi di interesse prima del previsto, uno scenario che è chiaramente favorevole al dollaro, soprattutto perché le altre grandi banche centrali, come la Bce, hanno scelto di adottare un atteggiamento più accomodante», aggiungono.