Borse, le trimestrali riportano la fiducia. Attesa per la riunione della Bce

Segno più per le Borse europee, che consolidano i guadagni della vigilia grazie alle indicazioni positive che arrivano dalla stagione delle trimestrali. Segnali incoraggianti sulla ripresa dell'attività economica, che sembrano al momento superare i timori per l'andamento della pandemia di coronavirus, nel giorno in cui l'India ha registrato il record assoluto di nuovi contagi quotidiani oltre quota 300mila. Dopo la caduta di martedì e il rimbalzo (minimo) di mercoledì, gli investitori attendono l'esito della riunione del consiglio direttivo della Bce.

Se è vero che da Francoforte non sono attese novità di politica monetaria, il mercato cercherà di capire quale sarà il destino del piano pandemico di acquisti di asset dopo la scadenza di marzo 2022 e sulle prospettive dell'eurozona. «Sarà fondamentale che la presidente Lagarde ponga nuovamente l’accento sulla necessità di contenere eventuali ulteriori rialzi dei tassi governativi tramite il piano di acquisti pandemico», dicono gli analisti di Mps Capital Services. Finora, infatti, la Bce «non ha convinto molto il mercato, considerando che, allo scorso venerdì, gli acquisti effettuati nel mese di aprile tramite il Pepp sono stati di soli 36 miliardi di euro. A questo ritmo, il mese di aprile si chiuderebbe, pertanto, con circa 70 miliardi di euro di acquisti, rispetto a una media vista nel primo trimestre di circa 60 miliardi di euro».



In luce i semiconduttori e i titoli del lusso

Gli acquisti sul mercato premiano i tech, con i semiconduttori in luce dopo i numeri solidi di Asml che hanno portato gli analisti ad alzare i loro target sul titolo. A Piazza Affari il titolo migliore sul listino principale è Stmicroelectronics in una giornata che vedrà anche le trimestrali dei tech Usa. Continuano a muoversi in rialzo i titoli del lusso, con i numeri di Hemes e Pernod Ricard che alimentano l'ottimismo, dopo quelli di Kering. Bene anche il comparto food al traino di Nestlé a Zurigo grazie alla crescita dei ricavi superiore alle attese degli analisti nel primo trimestre dell'anno. Deboli invece le banche, penalizzate dal calo del Credit Suisse dopo la trimestrale in rosso per 252 milioni di franchi e l'inattesa emissione di obbligazioni convertibili per compensare l'impatto sul patrimonio del crollo del fondo speculativo Archegos e della societa' di investimento Greensill.

A Milano bene Amplifon e Campari

A Piazza Affari sul FTSE MIB tra i titoli a maggiore capitalizzazione, gli acquisti premiano Campari che si muove sulla scia di Pernod Ricard, ma anche Amplifon e Interpump Group, che beneficia delle indicazioni arrivate dai conti trimestrali di Volvo, che ha rivisto al rialzo la guidance sui segmenti truck e construction equipment. Positiva anche Bper all'indomani dell'elezione dei nuovi vertici: il cda ha scelto Flavia Mazzarella come presidente e Piero Montani come a.d. Deboli invece Diasorin e Atlantia.