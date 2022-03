Rialzi Fed, perché (di solito) i mercati non si spaventano

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Venticinque centesimi, per iniziare. Non una novità per la Federal Reserve, che quasi sempre è partita con una mossa di tale misura in occasione dei precedenti cicli rialzisti dei tassi di interesse Usa, senza peraltro spaventare né i mercati azionari, né il resto della attività finanziarie a rischio. A dimostrarlo è anzitutto il fatto che in occasione degli ultimi otto episodi simili (che abbracciano gli ultimi 40 anni di storia) l’indice S&P 500, il principale della Borsa di New York, sia poi ...