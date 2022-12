Borse, perché l’ultima settimana rimette in discussione tutto per bond, azioni e materie prime

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Banche centrali più aggressive nel previsto nella settimana delle quattro streghe. Non ci vuole un cartomante per capire alla fine come è andata la settimana sui mercati, con le tre principali classi di investimento in rosso. Le azioni (e quindi l’universo dell’appetito al rischio) hanno chiaramente risentito delle parole dure tanto di Jerome Powell (Federal Reserve) quanto di Christine Lagarde (Bce) sul fatto che la politica monetaria continuerà ad essere impostata al rialzo pur a fronte di stime...