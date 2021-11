Borse piatte: giù Tim con nulla di fatto in cda, scatta Pirelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre i mercati si avviano a chiudere una stagione di trimestrali superiore alle attese - il gruppo del lusso Richemont e Deutsche Telekom sono solo le ultime a presentare numeri positivi - le Borse europee sono timide. Un avvio cauto che arriva dopo una settimana in cui - tra il rialzo dei casi Covid e la corsa record dell'inflazione in Usa ma anche in Germania e Cina - i listini hanno arrancato. Tanto che a livello mondiale gli indici sono impostati per chiudere il loro primo calo settimanale da inizio di ottobre. A Piazza Affari, il FTSE MIBè poco mosso, e tra le big scatta Pirelli & C dopo la trimestrale e il lieve ritocco della guidance 2021 su ricavi e cassa, giù Telecom Italia con il nulla di fatto in cda che invece avrebbe dovuto, secondo le attese, far ripartire il dossier della rete unica e discutere questioni strategiche. Zurigo sostenuto da Swatch e da Richemont mostra la performance migliore.

Nel complesso gli investitori guardano sulle future mosse della Fed che, alla luce del record del carovita, potrebbe accelerare sul tapering o, nello scenario più 'hard', alzare i tassi d'interesse gia' nella prima parte del prossimo anno. Nell'attesa, arrivano segnali di ripartenza dalla Cina dove il 'Singles' Day' - il più grande evento di shopping online al mondo, una sorta di 'black Friday' ma su scala più larga - ha registrato un nuovo record di vendite per Alibaba.



Borsa Tokyo vivace: Nikkei chiude a +1,1%

Seduta vivace per la Borsa di Tokyo che ha chiuso in rialzo una giornata ben orientata fin dall'avvio, sulla scia del recupero registrato sul Nasdaq e grazie all'indebolimento dello yen contro dollaro. Il risveglio del listino tecnologico Usa ha messo le ali ai titoli tecnologici nipponici. L'indice NIKKEI 225 dei 225 titoli guida ha chiuso a 29.609 punti. Sulle altre piazze asiatiche in evidenza Seul che ha guadagnato l'1,5%.

Toshiba, al via la scissione. Nasceranno tre società



Toshiba si scinde in tre. Il conglomerato industriale e tecnologico nipponico ha confermato il progetto di scissione delle sue attività entro due anni che farà nascere tre società indipendenti. Toshiba risponde cosi' alle pressioni dei suoi soci che chiedevano da tempo una valorizzazione del gruppo. Nel dettaglio saranno create due nuove società che verranno quotate. La prima raggrupperà le attività di Toshiba nell'energia e nelle infrastrutture mentre la seconda si occuperà di apparecchiature elettroniche e di raccolta dati. La terza società, ossia la vecchia Toshiba, manterrà le altre attività' tra le quali la partecipazione in Kioxia, l'azienda giapponese dei chip e la partecipazione in Toshiba Tec, la filiale gia' quotata separatamente. Satoshi Tsunakawa, presidente del gruppo, commenta in una nota: "al fine di migliorare la nostra competitività, ciascuna attività ha bisogno oggi di una maggiore flessibilità per cogliere le opportunità e vincere la sfida nei rispettivi mercati".

