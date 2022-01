Borse contrastate, a Piazza Affari si infiamma la battaglia per Carige

Borsa, Tokyo piatta, per Honda nuovo impianto in Cina

Un avvio in rialzo, dopo lo scivolone della vigilia, poi un'inversione di rotta e infine un recupero per chiudere sui livelli di giovedì. La Borsa di Tokyo (NIKKEI 225) ha vissuto un'ultima seduta di settimana contrastata tra la voglia di risalire alimentata da uno yen debole nei confronti del dollaro e una serie di fattori di incertezza, ad iniziare dall'attesa per il dato sull'occupazione degli Stati Uniti che verrà pubblicato quando in Giappone sarà notte. Tra i titoli in evidenza Honda che ha guadagnato lo 0,64% a 3.430 yen dopo l'annuncio della costruzione in Cina di una nuova fabbrica dedicata ai veicoli elettrici con il partner locale Dongfeng. Il nuovo impianto sorgerà a Wuhan e dal 2024 avrà una capacità produttiva annua di 120mila veicoli.

BTp, salgono rendimenti e Spread



Andamento negativo per i BTp decennali scambiati sul secondario telematico Mts, in linea con molti altri titoli sovrani dell'eurozona. Lo spread con i Bund torna ad allargarsi.Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 140 punti base, in rialzo rispetto ai 137 punti base registrati l closing della vigilia. In rialzo il rendimento del BTp decennale all'1,30% dall'1,27% della chiusura dell'Epifania.

Sul mercato delle valute l'euro resta ancorato a 1,13 dollari mentre sale il prezzo del petrolio.



Lo stop dell'Epifania legato a Fed e all'inflazione



Nella giornata di giovedì i mercati azionari europei hanno subito una pesante battuta d’arresto. A Piazza Affari il Ftse Mib ha terminato in calo dell’1,8%, Francoforte a -1,35% e Parigi a -1,74%. A riportare sulla terra le Borse, dopo le prime tre sedute dell’anno vissute all’insegna dell’entusiasmo, hanno contribuito le indicazioni sulla politica monetaria della Federal Reserve Usa contenute nei verbali dell’ultima riunione di dicembre e pubblicati nella serata precedente, che già avevano scatenato vendite violente a Wall Street e sui listini asiatici.

La tensione è aumentata anche per il dato sull’inflazione tedesca di dicembre, che ha seguito quelli già pubblicati in settimana in Italia, Francia e Spagna. L’avanzata dei prezzi del 5,3%, superiore alle attese, pone di nuovo al centro della discussione le decisioni della Bce e la pressione che l’Eurotower deve subire dai consiglieri che vorrebbero un’accelerazione nella riduzione dei riacquisti. Si deve leggere anche alla luce di questo elemento la momentanea fiammata dello spread BTp-Bund, balzato fino a 140 punti base per poi ridiscendere fino a quota 135 in un contesto di tassi generalmente in crescita. Il decennale tedesco si è attestato a -0,06%, mentre il titolo di Stato italiano viaggiava all’1,29 per cento.