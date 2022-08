Borse in rosso con vendite sul tech. Euro si rafforza alla vigilia dell'inflazione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono in discesa le Borse europee che arretrano dai massimi degli ultimi due mesi raggiunti nell'ultima sessione e aspettano il cruciale dato sull'inflazione statunitense di luglio in calendario domani 10 agosto. In calo anche Wall Street.

Con i listini asiatici nuovamente contrastati (NIKKEI 225, HANG SENG) tra la cautela sui tecnologici per le tensioni su Taiwan e i casi di Covid a Hong Kong, le Borse europee sono in calo con il DAX 30 di Francoforte e l'AEX di Amsterdam a segnare le performance peggiori mentre Piazza Affari scivola di mezzo punto percentuale nel FTSE MIB. Anche in Europa pesano le performance dei titoli tecnologici: la debolezza del settore è stata alimentata dalla perdita record da 23 miliardi di euro registrata nel primo trimestre dal gruppo Softbank specializzato negli investimenti in nuove tecnologie: il ceo del gruppo Masayoshi Son ha ammesso pubblicamente gli errori parlando di scelte "deliranti" in alcune scelte di investimento.

Loading...

«Gli investitori valutano i rischi persistenti provenienti da diversi fronti - commenta Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades - Inflazione, tensioni geopolitiche, politiche monetarie; molte delle incertezze di quest'anno potrebbero essere già state scontate, ma i driver di mercato rialzisti sono ancora difficili da trovare e c'è un'alta probabilità che non ce ne siano abbastanza per giustificare un prolungato rally a breve e medio termine o un'inversione di tendenza . Anche se la rassicurante stagione degli utili è riuscita a sostenere il sentiment del mercato a luglio, alcuni investitori ritengono che questo ottimismo sarà di breve durata. I mercati azionari potrebbero non aver completamente scontato l'incertezza monetaria delle banche centrali, a causa della mancanza di visibilità del suo impatto a lungo termine sulla crescita».

Avvio debole per Wall Street

Apertura in calo a Wall Street. Gli investitori continuano a seguire l'andamento delle trimestrali e attendono i nuovi dati sull'inflazione, che dovrebbero essere in lieve calo: domani sono in programma i prezzi al consumo, giovedì i prezzi alla produzione per luglio. I prezzi al consumo mensili sono attesi in rialzo dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell'8,7% rispetto a un anno prima, dopo il +1,3% e il +9,1% di giugno. Il solido rapporto sull'occupazione di luglio, pubblicato la scorsa settimana, fa pensare che la Federal Reserve resterà aggressiva per contrastare l'inflazione. Per quanto riguarda i conti, tre quarti delle oltre 400 società sullo S&P 500 che hanno pubblicato i conti hanno registrato risultati migliori delle attese, secondo i dati di FactSet.

A Milano giù St, scatto RaiWay



Sul paniere principale dei titoli milanesi, la peggiore è però Stmicroelectronics ma soffrono anche automotive e utility. Corre ancora Banca Pop Er sulla scia dei conti trimestrali e in attesa delle decisioni del Tribunale di Genova sul ricorso presentato da Malacalza Investimenti che ha congelato le attività del nuovo cda di Bca Carige targato Bper e che potrebbe dilatare leggermente i tempi di integrazione tra i due istituti bancari. In recupero ancora Telecom Italia. Fuori dal Ftse Mib spicca Rai Way: secondo Repubblica, settembre potrebbe essere il momento della verità per varare l'operazione di aggregazione con Ei Towers.