Il salvataggio di First Republic spinge le Borse, sprint di Eni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il piano di salvataggio di First Republic Bank negli Stati Uniti, con il coinvolgimento di undici istituti che depositeranno 30 miliardi di dollari come segno di fiducia nella solidità del sistema bancario, tiene a bada i timori degli investitori e, dopo aver sostenuto gli indici di Wall Street, dà fiato ai listini europei, che partono con rialzi attorno a un punto, tentando di consolidare il rimbalzo della vigilia, quando hanno superato il test della Bce.

Difficilmente, tuttavia, le Borse continentali riusciranno a evitare di chiudere la settimana con un bilancio negativo, dovuto alle turbolenze seguite al fallimento di Silicon Valley Bank e ai dubbi sulla tenuta del Credit Suisse. Così sono in rialzo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. Nel corso della seduta la volatilità sarà amplificata dalle cosiddette «tre streghe», la scadenza trimestrale dei future sugli indici e delle opzioni su indici e azioni. Sull'obbligazionario prosegue la risalita dei rendimenti dei titoli di Stato, mentre si assorbe l'effetto del flight to quality della prima parte della settimana. Gli investitori sono focalizzati in mattinata sul dato finale dell’inflazione nell’euroarea a febbraio. Nel pomeriggio è in programma il dato relativo alla produzione industriale Usa a febbraio e la fiducia delle famiglie americane di marzo.

Acquisti su Eni e i petroliferi, bene banche con First Republic

Tra i principali titoli milanesi, gli acquisti premiano Eni dopo che il cda ha deliberato di sottoporre all’assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023 la proposta di autorizzazione al nuovo programma di buyback da 2,2 miliardi, che potrà salire fino al massimo a 3,5 miliardi. Bene tutti i titoli del comparto energetico, con Saipem e Tenaris tra le migliori ed Enel dopo i conti 2022. In generale rialzo le banche, che beneficiano del salvataggio di First Republic e del nuovo rialzo dei tassi di 50 punti base da parte della Bce. Deboli invece Telecom Italia, Leonardo - Finmeccanica e Davide Campari.

Spread scende a 187 punti, rendimento al 4,14%

Spread in calo, dopo la decisione della Bce di alzare i tassi di 50 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano e il pari scadenza tedesco segna 187 punti base dai 189 punti della chiusura precedente. Poco mosso anche il rendimento del BTp decennale italiano che scambia al 4,13% dal 4,11% dei livelli registrati alla vigilia.

Euro si rafforza, modesto rialzo greggio, su il gas

Sul mercato valutario, euro in rafforzamento dopo che ieri la Bce ha alzato i tassi di altri 50 punti base: la moneta unica vale 1,0663 dollari da 1,0612 ieri in chiusura ed è indicata anche a 141,89 yen (141,33), mentre il rapporto dollaro/yen è a 133,04 (133,00). In moderato rialzo il prezzo del petrolio: il Wti sul contratto di aprile sale dello 0,47% a 68,67 dollari al barile, mentre la consegna maggio sul Brent guadagna lo 0,46% a 75,04 dollari. In salita dell'1,3% a 44,9 euro per megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.



Tokyo chiude in rialzo in scia a Wall Street

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, trainata dal rimbalzo del giorno prima a Wall Street, dove gli investitori hanno accolto con favore l’intervento delle banche americane a sostegno dell’establishment finanziario, alleviando la preoccupazione generale. L’indice di punta Nikkei ha guadagnato l’1,2% a 27.333,79 punti, ma è sceso del 2,9% per l’intera settimana. L’indice Topix ha guadagnato venerdì l’1,15% a 1.959,42 punti. A Hong Kong, l’indice Hang Seng sale dell’1,1%. La Banca centrale europea da parte sua si è detta pronta a intervenire se necessario per “preservare la stabilità finanziaria” nella zona euro. Un altro focolaio era stato precedentemente messo sotto controllo con l’impegno della banca centrale svizzera, a prestare fino a 50 miliardi di franchi svizzeri in contanti al Credit Suisse.