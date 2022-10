Le Borse tentano il rally in scia a Wall Street, banche Usa alla prova dei conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo il rialzo a sorpresa della vigilia, quando le Borse europee dopo un primo momento di shock hanno agilmente archiviato l’inflazione americana sopra le attese, gli indici del Vecchio Continente puntano sul rally di fine settimana, in scia a Wall Street, e viaggiano in territorio nettamente positivo. Ma il vero banco di prova, che servirà a capire gli effetti reali dell’inflazione, è la stagione delle trimestrali dei big statunitensi, che prosegue con Citigroup, Morgan Stanley, Jp Morgan e Wells Fargo.

Nonostante i timori della recessione, a trainare i listini su entrambe le sponde dell’Atlantico sono proprio i titoli bancari, che vedono in prospettiva aumentare i loro margini con un aggressivo rialzo dei tassi da parte di Fed e Bce. Sui mercati si attende dunque il bis: bene il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdm. Leggermente più indietro ilFT-SE 100 di Londra, alle prese con le indiscrezioni sulle modifiche al paino fiscale.

Gli investitori sembrano così aver fatto già i conti con l’ipotesi che Fed e Bce proseguano sulla via di un aggressivo rialzo dei tassi per frenare l’inflazione, tanto che il mercato già dà per scontato un quarto rialzo consecutivo dei tassi di 75 punti base a inizio dicembre. Stretta monetaria che in questa fase sembra premiare particolarmente gli istituti di credito, che vedono in prospettiva aumentare i loro margini.

Ftse Mib quasi tutto in positivo, corrono le banche

Sul Ftse Mib, dove quasi tutti i titoli sono in territorio positivo, spiccano utility (A2a tra le migliori), auto (Pirelli & C scatta) e bancari, da Unicredit a Banca Pop Er. Non fa prezzo in avvio Banca Mps, che registra un calo solo teorico del 12% e lunedì darà il via all'aumento di capitale.

Spread a quota 240 punti, in calo i rendimenti

Andamento in lieve calo lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco segna 240 punti base dai 242 punti base della vigilia. Il rendimento del BTp decennale benchmark è al 4,60% contro il 4,71% di ieri.



Euro stabile, giù i prezzi del gas. Sale il petrolio

Sul fronte dei cambi, l’euro è stabile a 0,978 dollari (da 0,974 ieri in chiusura). La moneta unica sale anche a 144,18 yen (143,54). Dollaro-yen a 147,44.

Ancora in calo il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam: il contratto novembre segna a inizio giornata -2,7% a 149,6 euro al MWh.

Leggermente positivo, infine, il petrolio con il Wti di novembre che scambia a 89,7 dollari al barile (+0,7%) e il Brent di dicembre a 95 dollari (+0,5 per cento).