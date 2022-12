Borse, le piazze asiatiche avanzano dopo il rally di Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni in rialzo, interrompendo la serie di cinque sedute negative consecutive, seguendo l’andamento a Wall Street, grazie ai segnali che arrivano dalle trimestrali societarie, e i dati incoraggianti dalla fiducia consumatori Usa in dicembre. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,46%, a quota 26.507,87, aggiungendo 120 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro scambiando ai massimi in 4 mesi a un valore di 131,80, e sull’euro a 140,30. I titoli azionari avanzano in Asia, dopo il rally di Wall Street.



L’Hang Seng di Hong Kong è balzato di oltre il 2% e i benchmark sono saliti anche a Sydney e Seul. Shanghai e Mumbai sono scese. I futures statunitensi e i prezzi del petrolio hanno registrato un modesto aumento. I mercati hanno ricevuto una spinta da un rapporto che mostra che la fiducia dei consumatori statunitensi è sorprendentemente forte, nonostante l’inflazione stia schiacciando i portafogli. L’indice di fiducia dei consumatori del Conference Board è salito a 108,3 a dicembre da 101,4 a novembre. Questo ha portato l’indice al livello più alto da aprile. Il dato del mese scorso era il più basso da luglio.



Dagli Usa è atteso oggi il dato del Pil del terzo trimestre oltre all’indice anticipatore e ai numeri sulle richieste di sussidio settimanali. Quanto all’Europa, tra i dati macroeconomici attesi, Acea presenta i dati relativi al mese di novembre sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa, mentre per l’Italia Istat diffonde i dati su fatturato dell’industria a ottobre, prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni a novembre e commercio estero extra Ue a novembre.

Tutto questo dopo una giornata che negli Usa ha visto gli indici a Wall Street chiudere in positivo. Il Dow Jones è salito dell’1,60% a 33.376,48 punti; il Nasdaq dell’1,54% a 10.709,34 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dell’1,49% a 3.878,40 punti. Anche le piazze europee hanno avuto una giornata positiva dopo la scivolata ai minimi da oltre un mese, sotto stress per le mosse delle banche centrali.

I dati tedeschi della mattinata (fiducia dei consumatori e occupazione) uniti alla caduta del prezzo del gas sotto 100 euro e all’effetto dei conti Nike sui retailer hanno impostato in positivo la seduta spinta ulteriormente poi dalla vivacità di Wall Street favorita dal miglioramento della fiducia dei consumatori Usa. Così a Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato l’1,66%, Parigi è stata la migliore chiudendo a +2%. Bene anche Francoforte (+1,53%), Amsterdam (+1,76%) e Londra (+1,71%).