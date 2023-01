Borse, Tokyo chiude in aumento. Piazze asiatiche ai massimi da 6 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in rialzo per il quarto giorno consecutivo, seguendo l’accelerazione a Wall Street e in attesa dei dati dell’inflazione negli Stati Uniti. L’indice di riferimento Nikkei avanza dell’1,03%, a quota 26.446, aggiungendo 270 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 132,30, e sull’euro a un valore di 142,20.

Le borse asiatiche sono salite ai massimi di sei mesi mercoledì con il dollaro si è stabilizzato, mentre gli investitori attendono i dati sull’inflazione statunitense per avere indicazioni sulla politica dei tassi di interesse della Federal Reserve. Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’area Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è salito dello 0,82% toccando i massimi di sei mesi a 538,56. L’indice australiano S&P/ASX 200 è salito dello 0,90%. I futures indicano che l’atmosfera positiva è destinata a continuare in Europa, con i futures dell’Eurostoxx 50 in rialzo dello 0,54%, quelli del DAX tedesco dello 0,57% e quelli del FTSE dello 0,37 per cento.



Inflazione in focus

Oggi l’agenda macroeconomica è scarna, ma gli investitori guardano con apprensione alla diffusione, domani, dell’inflazione americana. I prezzi Usa sono stimati in diminuzione dal 7,1% di novembre al 6,6%. Il loro calo dai picchi ha già iniziato a ridurre i consumi, come ha evidenziato dall’indice Ism del settore servizi rilasciato venerdì scorso, sceso sotto la soglia dei 50 punti che delimita contrazione. L’Ism servizi aveva bucato i 50 punti soltanto una volta dopo la crisi finanziaria del 2008-2009, durante l’infuriare del Covid nel 2020.

Il mercato vede la fine della stretta

La statistica sul carovita, inoltre, è un tassello importante per pesare la determinazione della Federal Reserve ad alzare i tassi di interesse. Il mercato, infatti, sconta che la banca centrale americana non riuscirà ad alzare i tassi di interesse oltre il 5%. Ieri, il Presidente della Fed Jerome Powell presente al simposio della Riksbank svedese ha evitato di fare affermazioni sui tassi e il silenzio è stato interpretato come una riflessione sull’opportunità di una politica monetaria via via meno aggressiva.

Ieri i listini del Vecchio Continente si sono fermati (il FTSE MIB ha archiviato la seduta a -0,08%) e hanno preso beneficio dopo il recupero che li ha portati ai massimi da quasi un anno.