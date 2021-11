Borse poco mosse. A Milano bene Generali dopo i conti, debole Tim nel giorno cda

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio poco mosso per gli indici europei. A Piazza Affari il FTSE MIB si muove sulla parità, in linea con il CAC 40 di Parigi e il DAX 40 di Francoforte, mentre continua a pieno ritmo la pubblicazione delle trimestrali. Nella seduta del 10 novembre, gli indici europei hanno resistito al dato sull'inflazione Usa, salita oltre le attese a ottobre (+6,2% su anno), che potrebbe portare la Federal Reserve ad aumentare il livello del tapering, ovvero la riduzione degli acquisti di titoli per sostenere l'economia. L'aumento dei prezzi al consumo, comunque, non è salito in maniera allarmante solo Oltreoceano, anche i dati di Cina e Germania sono stati elevati. In questo quadro, in Europa si guarda anche ai numeri del Covid-19, che risultano in crescita con alcuni Paesi che stanno spingendo per la terza dose del vaccino e c'è chi vara misure di limitazione per chi non è vaccinato. Intanto la Borsa di Tokyo ha chiuso in progresso (+0,6%) questa mattina, dopo quattro sedute in calo, spinta dall'indebolimento dello yen. Per quanto riguarda l'euro, la moneta unica ha perso terreno verso il dollaro ed è scivolata sotto la soglia di 1,15. Oggi non sono previsti dati dagli Usa e dalla zona euro, da cui però arriverà il bollettino della Banca centrale europea, mentre è la giornata del Regno Unito, che ha pubblicato i dati sul Pil del terzo trimestre 2021 (+1,3% e +6,8% su anno) e sulla produzione industriale (+0,4% a settembre, +2,9% su anno).

Spunto di Generali dopo i conti, in calo Tim

Tra i titoli, a Piazza Affari Generali è in rialzo, dopo la pubblicazione dei conti. Segno opposto, invece, per Poste Italiane, che ha resa nota la trimestrale prima dell'apertura dei mercati. Nel giorno del cda richiesto dai soci francesi di Vivendi, Telecom Italia si muove al ribasso. In fondo la listino è scivolata Interpump Group, che dopo i conti trimestrali ha subito il taglio di giudizio a "hold" da parte di Equita.

Spread BTp/bund sale a 118 punti base, rendimento al 0,96%

Apertura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco, è indicato in avvio a 118 punti base dai 117 punti base del finale di ieri. Sale decisamente anche il rendimento del BTp decennale benchmark allo 0,96% dall'ultima posizione di 0,93% del riferimento registrato al closing precedente.



Euro sotto 1,15 dollari, petrolio poco mosso

Sul fronte dei cambi, la moneta unica è scesa sotto la soglia di 1,15 dollari e passa di mano a 1,1457 dollari (1,153 ieri in chiusura) e a 130,685 yen (131,29), quando il biglietto verde vale 114,072 yen (113,86). Il petrolio, infine, è poco mosso: -0,04% a 82,61 dollari al barile il contratto Gennaio sul Brent del Mare del Nord e -0,01% a 81,33 dollari il contratto Dicembre sul Wti.