Europa avanti piano, Milano più debole con Moncler e St. Nuovo record oro

(Afp)

Gli indici europei cercano spunti per portarsi stabilmente in positivo. A Piazza Affari sprint di Ubi Banca e Fca, ma il Ftse Mib scivola sotto 20.000 punti. Spread in rialzo verso 150 punti, il dollaro si risolleva dai minimi in 22 mesi

3' di lettura

Andamento debole per le Borse europee, che cercano spunti per portarsi stabilmente in territorio positivo, mentre l'oro aggiorna i massimi storici e il dollaro recupera dai minimi degli ultimi 22 mesi. In calo frazionale il Ftse Mib di Milano, che scivola sotto quota 20.000 punti nonostante il balzo di Ubi Banca e Fca, rialzi molto contenuti per Francoforte , Londra e Madrid, che recupera dopo il calo della vigilia, resta più indietro Parigi.

Mentre resta alta la tensione tra Stati Uniti e Cina e i contagi da Covid-19 continuano a preoccupare, il mercato guarda alla Federal Reserve che inizia oggi la due giorni di riunione e si aspetta la conferma del sostegno all'economia con tassi a zero ancora a lungo. Sono attese anche dal Congresso americano nuove misure di stimolo, annunciate ieri dal leader della maggioranza Repubblicana al Senato Mitch McConnell, con l'estensione dei sussidi alla disoccupazione ma a 200 dollari a settimana a settembre e non più 600.

A Piazza Affari occhi su Tim, stagione trimestrali nel vivo

Sul Ftse Mib scatto anche superiore a 8 punti per Ubi Banca che non aveva fatto prezzo in avvio, dopo il prolungamento di due giorni dell'Ops di Intesa che si chiuderà quindi il 31 luglio. Vendite su Moncler, in coda al listino, dopo i dati del secondo trimestre usciti lunedì a Borsa chiusa. Si riuniscono inoltre il cda di Ferragamo per la trimestrale, oltre a Saipem e Campari. Scatto di oltre tre punti per Fca, dopo che il numero uno di Psa Tavares, in occasione della trimestrale, ha confermato che il processo per la fusione prosegue bene e si concluderà entro il primo trimestre 2021. Pcchi puntati su Telecom, che in Brasile ha alzato l'offerta per Oi a 16,5 mld di reais. Sul fronte delle trimestrali, a Parigi Psa ha detto che nei primi sei mesi dell'anno è rimasta in utile, nonostante il crollo del 67,5% a 595 milioni di euro dell'util netto. Confermati gli obiettivi per l'intero anno inclusa la fusione con Fca entro la fine del primo trimestre 2021.

Oro aggiorna record, a un passo da quota 2.000 dollari

La «corsa all'oro» continua senza sosta, dopo i rialzi dei giorni precedenti che hanno portato l'oncia ai massimi storici. Il metallo prezioso, che si è apprezzato di circa 180 dollari in otto sedute, ha aggiornato il record arrivando a un massimo di 1.980,57 dollari, per poi ridurre i guadagni a 1.963,91 dollari (+1,1%). A sostenere i prezzi è il calo del dollaro, in attesa delle decisioni della Federal Reserve di eventuali nuove misure a sostegno dell'economia. In aumento anche l'argento, arrivato a salire del 6,4% a 26,19 dollari l'oncia, salvo poi ridimensionare il guadagno attorno all'1%. «Un recupero del dollaro potrebbe rallentare la corsa, ma non si vedono cambiamenti di sorta nei fondamentali», hanno detto gli analisti di Cmc Markets. Tuttavia, un ritracciamento potrà essere possibile: «Si è vista un'impennata da 1.800 a 1.980 dollari e un incremento di questo tipo in un periodo tanto breve rende qualunque mercato vulnerabile a un'ondata di vendite», hanno detto. Molti analisti sono comunque convinti che l'oro, nel breve-medio termine, sfonderà la soglia dei 2.000 dollari, specie se perdureranno le tensioni tra Stati Uniti e Cina, cosa che potrebbe spingere gli investitori verso asset considerati sicuri.

Spread in rialzo verso quota 150 punti

Andamento in leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il pari durata tedesco si attesta a 148 punti, contro i 147 punti dell'apertura e i 144 punti del closing precedente. Resta stabile, attorno quota 1%, il rendimento del BTp, segnando lo 0,99% come nell'ultimo riferimento.

Il cambio euro / dollaro Loading...

Tokyo chiude in calo, pesa apprezzamento dello yen

Chiusura in leggero calo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,26% e terminato la seduta a 22.657 punti. Inizialmente il mercato aveva mostrato ottimismo, poi l'apprezzamento persistente dello yen rispetto alle altre valute ha inciso negativamente sul morale del trader. I titoli giapponesi rimbalzano leggermente dopo la performance registrata ieri a New York, ma lo yen forte pesa e limita i guadagni della piazza nipponica, ha affermato Yoshihiro Ito, analista di Okasan Online Securities.