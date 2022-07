Borse in rosso, euro sui minimi da 20 anni. Gas oltre i 170 euro con scioperi Norvegia

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee perdono lo slancio iniziale e virano in rosso, con le preoccupazioni per la crescita e l'inflazione che tengono banco: le vendite sulle società minerarie, sulle assicurazioni e sull'auto, ma anche sui bancari hanno portato tutti i listini a scivolare. Giù l'euro, che tocca i minimi da fine 2001 poco sopra 1,03 dollari. Non bastano a sostenere i listini le ipotesi sulla volontà degli Stati Uniti di ridurre le tariffe all'import su alcuni beni cinesi in modo da contenere l'inflazione. Il tema delle tariffe, secondo quanto riporta l'agenzia Xinhua, è stato tra quelli discussi nella telefonata avvenuta tra il vice premier cinese Liu He e la Segretaria di Stato Usa Janet Yellen. Prevale, sui mercati, l'incertezza per la situazione macroeconomica, la fiammata dell’inflazione e la probabile recessione indotta anche dalle misure restrittive delle banche centrali.

Euro scivola sotto 1,03 dollari, ai minimi da fine 2002

L'euro scivola ai minimi da 20 anni nei confronti del dollaro. Dopo aver tenuto quota 1,04 in apertura dei mercati continentali, la divisa unica è progressivamente scesa fino a sfondare al ribasso la soglia di 1,03 dollari, minimo segnato dai giorni di Natale del 2002.



A confermare il rallentamento dell'economia sono arrivati i dati Pmi europei. Quello dei servizi dell'Eurozona è sceso a 53 punti, un indicatore comunque di espansione ma in rallentamento rispetto al mese precedente. In calo a 52 punti anche l'indice composito, che segna il più lento tasso di espansione in 16 mesi.

Attesa per verbali Fed (mercoledì) e i dati sul lavoro (venerdì)

A questo proposito l’attenzione sarà tutta verosimilmente puntata sui verbali dell’ultima riunione della Federale Reserve (nella quale il costo del denaro Usa è stato aumentato di 75 punti base) attesi per mercoledì 6 luglio. Il mercato assegna una possibilità di circa l’85% a un altra stretta di 75 punti questo mese e vede i tassi Usa al 3,25-3,5% entro la fine dell’anno. Venerdì 8 luglio sarà il turno poi dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti, dove a giugno si profila un rallentamento della crescita dei posti di lavoro a quota 270mila.

Attenzione sui prezzi delle materie prime energetiche che nella seduta di lunedì 4 luglio avevano rappresentanto il principale fattore di supporto ai listini azionari: il gas naturale allunga ancora e supera i 170 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf, complici anche gli scioperi in Norvegia che potrebbero portare a una riduzione della produzione fino al 25% da qui a sabato.