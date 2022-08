Borse positive, attesa per i verbali Fed. Corre ancora il prezzo del gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'Europa si muove in rialzo nelle prime battute di contrattazione, dopo cinque sedute positive consecutive, la serie migliore da marzo. Il sentiment sulle Borse europee è aiutato dall'andamento dei risultati societari, che stanno mostrando la tenuta delle società nel secondo trimestre, soprattutto negli Usa, ma gli investitori guardano comunque con tensione ai segnali di rallentamento dell'economia e di possibile recessione, interrogandosi sugli effetti che possono avere sulle politiche delle banche centrali. Intanto, dalla Cina arrivano rassicurazioni sul fatto che non mancheranno i sostegni all'economia: dopo la pubblicazione dei deludenti dati macro a inizio settimana, il premier Li ha infatti

chiesto a sei province chiave della Nazione, che contano per oltre il 40% dell’economia, di adottare ulteriori misure espansive sul fronte fiscale.

I verbali della Fed sono il principale market mover della giornata, con il mercato che ipotizza anche un possibile rallentamento della stretta monetaria a settembre. Gli occhi sono puntati anche sull'andamento dei consumi: nella seduta di martedì 16 agosto i buoni risultati dei retailer Usa (a partire da Walmart e Home Depot) hanno sostenuto Wall Street, oggi sarà la volta dei dati sulle vendite al dettaglio che daranno il polso degli effetti dell'inflazione sui consumi. Sul fronte macro europeo, intanto, l'inflazione nel Regno Unito ha registrato un aumento dello 0,6% mensile a luglio e del 10,1% tendenziale.

A Piazza Affari bene le banche, utility in frenata

Sull'azionario milanese, in un contesto di acquisti sui bancari, spunto di Banca Pop Erall'indomani della decisione del Tribunale di Genova di togliere lo stop alle delibere dell'assemblea di giugno sul nuovo consiglio e sull'azione di responsabilità verso gli ex vertici. Il titolo beneficia anche del giudizio positivo di Jefferies che ha migliorato il target price. Prezzo obiettivo alzato anche per Unicredit, limato per Intesa Sanpaolo. Frenano le utility, premiate ieri, con A2a in coda al listino. Fuori dal listino principale, in volatilità Eprice in attesa di novità sul salvataggio.

Spread poco mosso a 216 punti, rendimento al 3,16%

Avvio di seduta stabile per lo spread tra BTp e Bund dopo il rialzo della seduta di martedì 16 giugno. Il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco ha segnato 216 punti in avvio di seduta rispetto ai 217 punti del closing di ieri. Il rendimento dei titoli italiani, tornato ieri sopra il 3%, si attesta al 3,16% rispetto al 3,14% della chiusura della vigilia.



Il petrolio rimbalza, sale ancora il gas

Torna a salire il prezzo del petrolio dopo avert toccato i minimi da sei mesi. Gli acquisti sono spinti dal calo maggiore delle attese delle scorte negli Stati Uniti, secondo i dati Api e in attesa dei dati ufficiali in calendario nel pomeriggio. Si tratta della seconda settimana consecutiva di diminuzione delle riserve, il che ha rassicurato gli investitori sulla tenuta della domanda. Occhi puntati anche sul fronte iraniano: l'offerta di petrolio potrebbe aumentare se i colloqui per rilanciare l'accordo nucleare dell'Iran del 2015 con le potenze mondiali avranno successo, il che eliminerebbe le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniane.