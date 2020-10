Borse prudenti dopo le dimissioni di Trump dall’ospedale. A Piazza Affari rimbalza Bper L'uscita del presidente Usa aveva spinto gli acquisti a Wall Street, ma in Europa prevale la cautela con l'aumento del numero dei contagi di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Tokyo Stock Exchange (Afp)

L'uscita del presidente Usa aveva spinto gli acquisti a Wall Street, ma in Europa prevale la cautela con l'aumento del numero dei contagi

Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, con i mercati che valutano come positiva la notizia dell'uscita dall'ospedale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ma che restano prudenti, visti i numeri dei contagi in aumento in tutto il mondo e le nuove misure restrittive messe in atto in molti Paesi. Tra gli elementi a sostegno dell'ottimismo, ci sono però anche le prospettive per un nuovo pacchetto di stimoli statunitensi, che sembrano aumentare.

Nexi sempre in luce, rimbalzo per Bper Banca

A Piazza Affari Nexi continua a salire, all'indomani dell'annuncio delle nozze con Sia. Rimbalzano le Bper, nel secondo giorno dell'aumento di capitale da 802 milioni di euro, e dopo il forte ribasso della vigilia. I diritti, però, continuano a perdere quota. Telecom Italia è debole, mentre sono in evidenza le Diasorin. Continua la risalita dei titoli oil, dopo la debacle della scorsa settimana: Eni e Saipem sono ben impostate .

Gli appuntamenti di martedì 6 ottobre

In Europa la giornata è abbastanza scarica di dati macro e l’attenzione sarà rivolta al discorso della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, in apertura degli Annual Meetings. In Germania, intanto, sono stati pubblicati gli ordini all'industria manifatturiera, cresciuti in agosto per il quarto mese consecutivo rispetto al mese precedente (del 4,5%). Su base annua, però, hanno perso il 2,2%. Secondo le ultime rilevazioni sia in Germana sia negli Stati Uniti l’economia mostra una ripresa più solida che in altri Paesi.

La settimana dei mercati lunedì 5 ottobre è partita di slancio nonostante nessuna spinta particolare, se non la notizia del miglioramento della salute del presidente Usa Donald Trump, che tranquillizza gli investitori sul regolare svolgimento della campagna elettorale e sulla minore probabilità di contestazioni sull’esito del voto, già annunciate dallo stesso Trump in caso di perdita.

Tokyo chiude in rialzo, aiutano lo yen debole e la salute di Trump

Seduta positiva per la Borsa di Tokyo caratterizzata da una corrente di acquisti fin dall'avvio. Bene tutti i mercati asiatici (con Shanghai chiusa per festività), saliti sui massimi da due settimane. Gli investitori hanno considerato positivamente l'uscita dall'ospedale e il ritorno alla Casa Bianca del presidente Donald Trump anche se non ancora guarito dopo il contagio da Covid-19. Positivo per l'andamento del listino l'indebolimento dello yen contro dollaro che ha favorito il comparto dell'auto e dei titoli finanziari. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida chiude a 23.433 punti in rialzo dello 0,52 per cento.