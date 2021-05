Borse positive, Piazza Affari guidata dalle banche. Balzo Unicredit, ko Tim su timori rete unica

A Parigi focus su EssilorLuxottica e SocGen dopo i conti

Essilorluxottica ha registrato ricavi per 4,06 miliardi di euro nel primo trimestre 2021: la variazione e' di +7,3% rispetto allo stesso periodo 2020 mentre rispetto al quarto

trimestre 2020 c'e' stato un incremento vicino ai 2 punti percentuali. Societe Gen ha messo a segno un utile netto di 814 milioni nei primi tre mesi dell'anno, a fronte di un primo trimestre 2020 in rosso.

Volkswagen alza stime su 2021, dividendo per Allianz

A Francoforte scivola Allianz per lo stacco di dividendo da 9,60 euro per azione. Il gruppo Volkswagen intanto è tornato nel primo trimestre del 2021 a un livello di risultati vicino a quello pre-pandemia, nonostante il perdurare della crisi sanitaria e "i lievi effetti" della carenza di chip elettronici, che dovrebbero essere "piu' significativi" nel secondo trimestre. Il gruppo tedesco riporta un utile netto di 3,4 miliardi (3,05 nel primo trimestre 2019) e un utile operativo di 4,8 miliardi (3,9 nello stesso periodo 2019). Questi risultati, in forte aumento nell'arco di un anno, consentono di "aumentare le previsioni" per l'anno in corso, ha affermato il gruppo in un comunicato stampa.



BTp, rendimento 10 anni sotto 0,9%

Leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari scadenza tedesco è indicato in avvio

di seduta a 113 punti base, dai 112 punti della vigilia. In calo frazionale, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione allo 0,89% dallo 0,90% della chiusura precedente. Sul mercato valutario, la moneta unica resta appena sopra la soglia degli 1,20 dollari.



Bce, Eurozona in contrazione in I trimestre, poi accelera



I dati economici, i risultati delle indagini congiunturali e gli indicatori ad alta frequenza pervenuti segnalano per il primo trimestre di quest'anno una possibile nuova contrazione dell'attività economica, indicando tuttavia una ripresa della crescita nel secondo trimestre". Lo afferma la Bce nel bollettino economico diffuso oggi. In prospettiva, aggiunge la Bce, le "campagne vaccinali in corso, che dovrebbero consentire un graduale allentamento delle misure di contenimento, dovrebbero assicurare un deciso recupero dell'attività economica nel corso del 2021". Nell'area dell'euro - prosegue la Banca centrale - l'inflazione sui dodici mesi e' salita all'1,3% a marzo 2021, dallo 0,9% di febbraio, per effetto di un forte aumento dell'inflazione dei beni energetici che ha riflesso sia un vigoroso effetto base al rialzo sia un incremento sul mese precedente. E' probabile che l'inflazione complessiva aumenti ulteriormente nei prossimi mesi; tuttavia, ci si attende una certa volatilità durante l'anno, di riflesso al mutare delle dinamiche dei fattori idiosincratici e temporanei".