Borse positive, a Piazza Affari stacco cedola per 6 big. Juve boom per Superlega

Borse europee in lieve rialzo in avvio, dopo i nuovi record aggiornati venerdì 14 aprile da Wall Street e da alcuni listini europei (Francoforte, Amsterdam) mentre le vaccinazioni di massa che procedono a pieno ritmo anche nel Vecchio Continente. Piazza Affari risente dello stacco cedole che frenano l'indice FTSE MIB. L'impatto sull'indice in avvio è dello 0,15%.



A Piazza Affari gli occhi sono puntati sulle banche e in particolare su Unicredit, dopo che è iniziata l'era del nuovo amministratore delegato, Andrea Orcel, che secondo analisti e investitori potrebbe presto varare operazioni straordinarie. I titoli staccano una cedola di 0,12 euro. Cnh Industrial è pesante risentendo sia dello stacco della cedola di 0,11 euro ma soprattutto della notizia emersa nel fine settimana sullo stop alle trattative con la cinese Faw Jiefang relative al business On-Highway dell'azienda.

Stellantis corre nonostante le azioni stacchino un dividendo di 0,32 euro. Della galassia Agnelli difendono le posizioni anche Ferrari (stacca 0,86 euro di dividendo) ed Exor, mentre fuori dal paniere principale la Juventus Fc mette a segno un netto rialzo, dopo che il club di calcio sottoscritto un accordo con altri top club europei per la creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League.



Tokyo piatta dopo export e produzione industriale Giappone

Chiusura su livelli pressoché invariati per la Borsa di Tokyo dove i dati sull'andamento dell'export nazionale e della produzione industriale (rivista al rialzo a febbraio) hanno avuto un impatto limitato sugli scambi. A fine seduta l'indice Nikkei ha messo a segno un guadagno dello 0,01% attestandosi a 29.685,37 punti. Le esportazioni del Giappone sono aumentate del 16,1% a marzo su base annua. Lo ha reso noto il Ministero delle Finanze

secondo cui si tratta del maggior incremento dal novembre del 2017. Il dato di marzo segue il calo del 4,5% registrato in febbraio. Le importazioni, invece, hanno guadagnato il 5,7%

tendenziale dopo un aumento dell'11,8% nel mese precedente. A febbraio

la produzione industriale del Giappone e' scesa su base mensile dell'1,3%. Lo ha reso noto il ministro dell'economia e del commercio giapponese secondo cui, su base tendenziale,

la flessione e' stata pari 2 per cento. Il dato mensile risulta migliore della lettura preliminare che indicava una flessione del 2,1 per cento.



Poco mosso lo spread tra BTp e Bund. In apertura di seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco è indicato a 101 punti base, invariato rispetto al valore registrato al closing di venerdì scorso. Scende lievemente il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione allo 0,74% dallo 0,75% del riferimento precedente.