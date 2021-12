Borse positive, Piazza Affari vivace dopo Fitch su Italia. Nuovo crollo per Evergrande

Borsa di Hong Kong male per immobiliare e tech



Giù i tecnologici alla Borsa di Hong Kong a causa del braccio di ferro delle società cinesi quotate negli Stati Uniti con i regolatori americani che, a causa della stretta sui requisiti per le quotate, sta portando diverse società a ritirarsi dai listini Usa. Il timore che questo trend possa rafforzarsi sta spingendo al ribasso le azioni di molti titoli tech quotati sulle piazze asiatiche. Tra i titoli sotto pressione c'è Alibaba che inoltre ha indicato una riorganizzazione delle attività e-commerce e ha indicato un nuovo direttore finanziario (Toby Xu al posto di Maggie Wu).

Borsa Tokyo, chiusura in lieve calo. Male Softbank



Leggero calo per la Borsa di Tokyo a causa dei timori per un futuro inasprimento della politica monetaria statunitense e per l'avanzata della variante Omicron. L'indice Nikkei, che comprende le 225 principali azioni giapponesi, ha chiuso in perdita dello 0,36% a 27.927,37 punti mentre il più ampio indice Topix ha lasciato sul terreno lo 0,53% a 1.947,54 punti. "Siamo in questa situazione contraddittoria dove ci sono preoccupazioni per un aumento dei tassi legato alla ripresa economica (negli Stati Uniti, ndr), e allo stesso tempo timori per gli effetti della variante Omicron su questa stessa ripresa" ha riassunto Shoji Hirakawa del Tokai Tokyo Research Institute. Giù le azioni Softbank dopo che Didi Global, la Uber cinese (di cuil'istituto finanziario giapponese è primo socio), lascerà il listino di Wall Street per quotarsi a Hong Kong e dopo che la FTC degli Stati Uniti ha annunciato l'intenzione di bloccare l'acquisizione di Arm (controllata da Softbank) da parte di Nvidia.



A Milano giù Tim, Banca Generali sotto i riflettori

A Piazza Affari Unicrediti, Nexi e molte banche in evidenza dopo Fitch. Giù Telecom Italia. il primo azionista Vivendi, in alternativa alla proposta del fondo KKR, si propone per guidare il riassetto del gruppo di telecomunicazioni aprendo alla possibilità che l'infrastruttura di rete passi sotto il controllo pubblico. Bene Generali: il patto Del Vecchio-Caltagirone-Fondazione Crt ha raggiunto il 15,2% del capitale e, secondo quanto ricostruito da Il Sole 24 Ore, è pronto a illustrare la propria strategia di sviluppo della compagnia triestina dopo il piano industriale del management che sarà presentato la prossima settimana. I piani del patto su Banca Generali spingono il titolo della società di risparmio gestito.

Fuori dal Ftse Mib, Maire Tecnimont sale dopo che ha ottenuto tre contratti, per complessivi 3,5 miliardi di dollari, per l'espansione dell'impianto di poliolefine di Ruwais ad Abu Dhabi. Acquisti su Cattolica Assicurazioni che, dopo l'esito dell'opa di Generali sulla compagnia con conseguente ulteriore miglioramento dei margini di solvibilità della stessa Cattolica, ha deliberato di sottoporre alla valutazione dell’Ivass il venir meno della necessità di procedere all’esecuzione della seconda tranche dell’aumento di capitale sociale in opzione pari a 200 milioni di euro. Bene anche Anima Holding Holding che ha registrato a novembre una raccolta di risparmio gestito positiva per 2,1 miliardi di euro.



Petrolio in netto rialzo, euro sotto 1,13 dollari



Prezzi del petrolio in netto rialzo: a Londra il barile del Brent scadenza febbraio avvicina i 72 dollari al barile, mentre il Wti scadenza gennaio tratta intorno ai 68 dollari al barile. In discesa il rapporto di cambio tra l'euro e il dollaro che viaggia sotto quota 1,13 (1,1297 venerdì alla chiusura dei mercati continentali). A fine settimana, venerdì 11 dicembre, atteso il dato sull'inflazione statunitense del mese di novembre.

Il Wti è in aumento in seguito alla decisione dell'Arabia Saudita di aumentare il costo del petrolio che vende agli Stati Uniti e ai paesi asiatici - spiega Ricardo Evangelista, analista Senior di ActivTrades - Tale mossa arriva in un contesto nel quale ci si aspetta che la domanda rimarrà alta nel nuovo anno e questo, insieme alle notizie di un'impasse nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, sta sostenendo il prezzo del barile. L'azione sui prezzi arriva anche sulla scia della decisione della scorsa settimana del cartello OPEC+ di mantenere intatti gli aumenti della produzione per gennaio, nonostante l'incertezza sulla domanda a causa della diffusione della variante Omicron. Tuttavia, i guadagni di oggi non devono essere interpretati come l'inizio di un rally prolungato, poiché l'incerto impatto di Omicron sull'attività economica limiterà la possibilità di ulteriori aumenti".