Borse, Powell rassicura ma l’Europa resta cauta. Brent sui massimi da tre anni

Le Borse europee si muovono attorno alla parità in attesa della testimonianza del numero uno della Fed, Jerome Powell, alla Camera, prevista nella serata italiana. In realtà, come consuetudine, le bozze del discorso sono già state rese note nella notte e il banchiere centrale ha cercato di dissipare i timori su una stretta monetaria anticipata, sottolineando che la Fed farà qualsiasi cosa per supportare l'economia Usa fino a quando la ripresa non sarà completa.Dopo che mercoledì scorso la banca centrale americana ha annunciato l’anticipo al 2022 del rialzo possibile dei tassi Usa rispetto al 2023 precedentemente stimato, i mercati stanno ora cercando di assestarsi al nuovo scenario. La settimana si è aperta con la seduta positiva di lunedì 21 giugno e una chiusura di Wall Street in forte rialzo, così si sono mosse in territorio positivo anche le Borse asiatiche.





Focus sui petroliferi con il Brent sui massimi da tre anni

Il principale market mover, per il momento, sembra il greggio con il Brent ai massimi da tre anni che spinge il comparto petrolifero. A Piazza Affari Tenaris sale, bene anche Saipem ed Eni mentre Cnh Industrial è in coda al listino insieme ad Amplifon. Generali non si scalda dopo le acquisizioni in Malesia che la faranno diventare numero due nel danni del mercato locale. Fuori dal listino principale Illimity Bank in evidenza dopo la presentazione del nuovo piano. Sul listino di Parigi, inoltre, Essilux cede oltre il 2% dopo la sentenza favorevole che le dà la possibilità di non proseguire nell'acquisizione di Grandvision.

Tokyo rimbalza dopo il tonfo, Nikkei in rialzo del 3%

Chiusura in deciso rialzo per la borsa di Tokyo che rimbalza dopo il tonfo di lunedì 21 giugno causato dei timori legati alle future mosse della Fed. A fine seduta l'Indice Nikkei ha messo a segno un guadagno del 3,1% attestandosi a 28.884,13 punti, terminando in prossimità dei massimi di giornata. In netto recupero anche il più ampio Indice Topix, che ha segnato un guadagno del 3,06% chiudendo a 1.957,56 punti.

Gli appuntamenti di martedì 22 giugno

Oltre a Powell la giornata presenta anche qualche indicatore macroeconomico. Non molti in realtà. Si parte in Italia, dove l’Istat diffonde i dati su fatturato e ordinativi dell’industria nel mese di aprile (ore 10,00). Si passa poi agli Stati Uniti, dove alle 16,00 arriva il dato sulla vendite case a maggio. Infine alle 16,00 arriva il dato dell’Eurozona sulla fiducia consumatori a giugno.