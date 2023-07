Borse, profondo rosso per Hong Kong, in calo anche Tokyo. Fuga dalle banche cinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercati in calo in Asia giovedì, dopo che mercoledì Wall Street ha perso terreno (forse anche come pausa del rally che l’ha portata a salire del 16% nell’anno in corso).

L’indice Hang Seng di Hong Kong perde ben il 3% a causa delle forti vendite di azioni di banche cinesi dopo che Goldman Sachs le ha declassate sulla scia delle preoccupazioni per il rallentamento dell’economia e l’esposizione al debito degli istituti di credito. Il Nikkei 225 giapponese perde l’1,7%. I futures statunitensi sono scesi e i prezzi del petrolio sono stati misti.



I verbali dell’ultima riunione politica della Federal Reserve, pubblicati mercoledì, hanno mostrato che alcuni funzionari della banca centrale volevano aumentare i tassi a metà giugno, anche se alla fine hanno votato all’unanimità per mantenerli fermi. La minaccia di ulteriori rialzi ha pesato però sul sentimento degli investitori. Il prossimo punto di riferimento per gli Stati Uniti saranno i dati sull’occupazione, previsti per domani, venerdì 7 luglio. I mercati attendono anche aggiornamenti sulle tensioni tra Stati Uniti e Cina, mentre il Segretario al Tesoro Janet Yellen si reca a Pechino per diversi giorni di incontri.

Le piazze europee, sul versante dei dati macroeconomici, guardano anche alla diffusione dei dati degli ordini all’industria mensili di maggio in Germania; le vendite al dettaglio di maggio dell’Eurozona e tutta una serie di numeri in arrivo dagli Stati Uniti: nuovi occupati, stima ADP, giugno; le richieste di sussidio settimanali ; i sussidi settimanali di disoccupazione esistenti ; la bilancia commerciale; il markit PMI Servizi finale e l’indice ISM non manifatturiero composito di giugno.

Tutto questo dopo una giornata in cui i timori per un rallentamento dell’economia globale, dopo i dati Pmi servizi di Cina ed Eurozona, hanno messo il freno alle Borse europee che chiudono la seduta vicine ai minimi della giornata, complice anche l’andamento negativo di Wall Street che ha riaperto dopo la festa per il giorno dell’Indipendenza. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso lo 0,59%, a Parigi il Cac40 lo 0,8% e a Francoforte il Dax40 lo 0,6 per cento.

Segno meno per gli indici a Wall Street, nella prima seduta completa del mese, del terzo trimestre e del secondo semestre dell’anno. Lunedì 3 luglio, al termine di una giornata caratterizzata dall’orario ridotto e chiusa alle 13 (le 19 in Italia), alla vigilia dell’Independence Day (4 luglio, mercati chiusi), gli indici avevano chiuso in lieve rialzo. Ieri invece il Dow Jones ha perso lo 0,37% a 34.289,43 punti; il Nasdaq ha ceduto lo 0,18% a 13.791,65 punti mentre lo S&P 500 ha lascia sul terreno lo 0,20% a 4.446,82 punti.