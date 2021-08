Borse prudenti in attesa dei dati sul lavoro Usa, a Milano scattano Bpm e Pirelli

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta all'insegna della prudenza per le Borse europee in attesa della pubblicazione del rapporto sul mercato del lavoro Usa. Dopo i nuovi record toccati da S&P500 e Nasdaq, in scia alla pubblicazione di conti trimestrali incoraggianti, gli investitori ora attendono nuove indicazioni sullo stato di salute dell'economia Usa, mentre monitorano la diffusione della variante Delta del Covid-19 e il suo impatto sulle attività produttive. Le semestrali continueranno a essere al centro dell'attenzione anche nel Vecchio Continente. Sul FTSE MIB milanese brillano in particolare Pirelli & C e Banco Bpm all'indomani dei conti sopra le attese degli analisti.

Nelle prossime ore sarà quindi il D-day dei mercati. Dagli Stati Uniti arriva, infatti, il tanto atteso (e anticipato con dati contrastanti) indicatore sul mercato del lavoro. Una sua maggiore, o minore, tonicità darà infatti un’indicazione più attendibile sulla reale forza della ripresa economica americana e su quali potranno essere le prossime mosse della Federal Reserve.

A Piazza Affari scatto Bpm e Pirelli dopo i conti



Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, i conti migliori delle previsioni sostengono Banco Bpm, con gli analisti di Equita che parlano di «risultati nettamente migliori delle attese», mettendo in evidenza «una migliore performance operativa su tutte le linee (margine di interesse, trading, commissioni e costi)». Effetto semestrale sopra le stime anche sul titolo Pirelli & C che ha anche rivisto i target al rialzo. Positive Banca Pop Er e Unipol che prima dell’apertura dei mercati ha diffuso la semestrale chiusa dalla compagnia assicurativa con un risultato netto consolidato a 652 milioni (+5,6% sul 2020) e una raccolta diretta a 6,6 miliardi (+7,4%) con una parte Danni a 3,9 miliardi (in linea con il 2020) mentre il Vita è balzato del 21% a 2,6 miliardi (per gli analisti numeri «migliori delle attese grazie a UnipolSai e a minori tasse»).

Prosegue intanto il rally di Ferrari e guadagna posizioni anche il gruppo Stellantis. In fondo al listino, perdono posizioni Amplifon e Interpump Group ed Enel. Deboli anche i titoli legati al settore petrolifero e i farmaceutici con Diasorin e Recordati.

Sale attesa per il dato sul mercato del lavoro Usa

L’ora X è alle 14,30 italiane del 6 agosto. In quel momento dagli Stati Uniti verranno diramate le statistiche sui salari orari di luglio, sul tasso di disoccupazione sempre di luglio e sui lavoratori dipendenti del settore non agricolo. Si tratta di indicatori molto attesi, perché, come noto, la Federal Reserve ha sempre detto di aspettare a ritirare gli stimoli monetari fintanto che il mercato del lavoro non sarà abbastanza forte.