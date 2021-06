Borse prudenti, attesa per il lavoro Usa. Il Ftse Mib resta sopra quota 25.000

2' di lettura

Si muovono incerte le Borse europee in una seduta in cui il mercato si concentra sull'attesa per la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro statunitense: i sussidi alla disoccupazione e il rapporto Adp, mentre nella seduta di venerdì arriverà il dato ufficiale sulla disoccupazione. I numeri forniranno nuove indicazioni sullo stato di salute della prima economia del pianeta in un contesto in cui negli Usa numerosi economisti hanno sottolineato la necessità che la Fed inizi a pianificare l'uscita dall'attuale politica monetaria ultra accomodante.

A Piazza Affari petroliferi sotto i riflettori

Si conferma sopra quota 25.000 il FTSE MIB di Milano che nella seduta di mercoledì 2 giugno però ha chiuso sopra la soglia dei 25.000 punti, poco lontano dal livello abbandonato nel 2008 dopo il fallimento di Lehman Brothers, che ha segnato l’inizio di una crisi mondiale. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, gli acquisti premiano il settore petrolifero grazie al greggio sui massimi da oltre due anni e mezzo. Saipem segna la performance migliore, bene anche Tenaris. Realizzi su Interpump Group dopo la corsa di mercoledì 2 giugno. Deboli anche StMicroelectronics e Buzzi Unicem.

Petrolio Wti sui massimi da due anni e mezzo

Ancora in rialzo il prezzo del petrolio, che già mercoledì 2 giugno aveva chiuso sui massimi da ottobre 2018 dopo che l'American petroleum institute (Api) ha pronosticato un calo delle riserve Usa: prospettiva che sostiene i corsi insieme alla fiducia sulla ripresa economica globale e sul conseguente aumento della domanda di energia.

Tokyo chiude sopra quota 29mila una seduta contrastata

Le blue chip del comparto dell'auto trainano la Borsa di Tokyo sopra l'importante quota psicologica di 29mila punti al termine di una seduta contrastata, aperta sotto il segno delle prese di beneficio e chiusa sotto quello degli acquisti. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida segna così 29.058 punti nel finale, in rialzo dello 0,39%.L'andamento di Wall Street, dove ha prevalso la cautela in attesa degli importanti dati macro di venerdì, non ha offerto spunti particolari alla piazza nipponica mentre il deprezzamento dello yen contro dollaroè stato positivo. C'è fiducia nel Paese per le prospettive di ripresa dell'economia dopo la pandemia. In evidenza le big dell'auto nipponica quotate, Toyota, Nissan e Honda con rialzi di oltre il 2% nel durante, anche per la loro maggiore reattività alle aspettative sull'andamento del ciclo economico. Seduta negativa, invece, per il titolo del colosso della moda Fast Retailing penalizzato dall'annuncio del calo delle vendite dei grandi magazzini Uniqlo.



L’agenda macro

I dati macroeconomici più importanti in arrivo sono le letture finali degli indici Ihs-Markit di maggio sull’attività delle imprese dell’area euro, l’analogo indice Ism statunitense per il comparto servizi e le stime sui nuovi occupati americani.