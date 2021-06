Borse in rosso dopo il semestre super. A Piazza Affari corre Unipol, giù Safilo

3' di lettura

Le Borse europee hanno preso con decisione la via del ribasso, nell'ultima seduta di un semestre che le ha viste tutte guadagnare in doppia cifra con Parigi (+18%) e Amsterdam (+17,5%) best performer. Piazza Affari è fin qui in rialzo del 14%. Secondo gli operatori sono diversi i fattori alla base del calo, a partire dagli aggiustamenti di portafoglio di fine trimestre e semestre. Si fanno i conti anche con l'espansione della variante Delta e con le nuove indicazioni arrivate da rappresentanti della Fed, come Christopher Waller, secondo cui non è escluso un rialzo dei tassi nel 2022 ed è invece necessario ragionare sulla riduzione del programma di acquisti sui mercati.

Sul comparto automotive, il peggiore in Europa, pesano le cattive notizie arrivate dall'Ohio per Volkswagen sul caso dieselgate: la Corte Suprema locale ha stabilito che il procuratore generale dello Stato può perseguire il gruppo per il caso dieselgate al di là delle sanzioni già stabilite a livello federale. A Milano, nel settore, perdono terreno Pirelli & C e Stellantis.

Loading...

Wall Street poco mossa, in 6 mesi S&P +14%

Apertura poco mossa per Wall Street dopo la pubblicazione del dato sull'occupazione nel settore privato, aumentata a giugno più di quanto atteso dagli esperti, ma meno di quanto registrato a maggio. Nel mese che sta per concludersi sono stati creati 692.000 posti di lavoro, mentre le stime erano per la creazione di 550.000 posti di lavoro. Il dato di maggio e' stato rivisto da +978.000 a +886.000, comunque il miglior mese dallo scorso settembre. Nella seduta di martedì 29 giugno S&P 500 e Nasdaq hanno messo a segno nuovi record. L'S&P 500 registrerà il suo quinto rialzo mensile consecutivo, per il Nasdaq sarà il settimo in positivo degli ultimi otto, mentre il Dow, reduce da quattro rialzi mensili consecutivi, ha invece un conto mensile negativo. Dall'inizio dell'anno, i migliori titoli sono per ora quelli di Goldman Sachs, American Express e Walgreens Boots Alliance, in rialzo di oltre il 30%. Chevron, Microsoft e JPMorgan Chase guadagnano oltre il 20%. I settori tech e sanitario hanno entrambi chiuso la seduta della vigilia a livelli record.

Sul fronte macro, l'evento più atteso della settimana statunitense è il rapporto ufficiale sull'occupazione, in programma venerdì: gli economisti si aspettano un aumento di 683.000 posti di lavoro a giugno. Un guadagno, dopo i 559.000 di maggio, che però sarebbe ancora al di sotto del milione di posti di lavoro che alcuni esperti si auguravano per la ripresa post-Covid.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Corre Unipol, Safilo giù dopo annuncio aumento di capitale

A Milano sul FTSE MIB spicca il rialzo di Unipol dopo che alcune cooperative già nel capitale del gruppo bolognese hanno dato il via all'acquisto di un ulteriore 3,35% attraverso il veicolo Koru ad un prezzo massimo di acquisto superiore del 6,6% alla chiusura di martedì 30 giugno. In scia bene Generali. Vendite sulle utility (Enel) e sulle infrastrutture energetiche (Snam Rete Gas, Italgas, Terna). Fuori dal listino principale, crollo per Safilo Group che ha lanciato un aumento di capitale da 135 milioni di euro finalizzato a rimborsare un prestito soci da 90 milioni e a cogliere eventuali opportunità di crescita.