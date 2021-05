Borse europee in rialzo con i titoli oil. A Milano giù Ferrari, rinvia target causa Covid

2' di lettura

Il futuro allentamento delle restrizioni sul turismo, allo studio di Ue e Stati Uniti, sta spingendo le quotazioni dei titoli ciclici legati a petrolio, materie prime e viaggi, con il conseguente rialzo dei listini europei, quasi tutti in territorio positivo. Un ottimismo in parte frenato dalla debolezza dei tecnologici in scia ai cali di Tesla eAmazon alla vigilia sul Nasdaq. La piazza migliore è Madrid, seguita da Londra, mentre Francoforte resta indietro a causa dello scivolone di Infineon Technologies dopo i conti. Brusco dietrofront per il FTSE MIB, passato in rosso con il forte calo di Ferrari che ha rinviato di un anno i target. Resta alta l'attenzione degli investitori sull'inflazione, con i prezzi delle materie prime in alcuni casi sui livelli del 2012.





La situazione generale di incertezza, spiegano gli analisti di ActivTrades, è legata anche «alle crescenti preoccupazioni di un forte incremento dell’inflazione ora che le economie sviluppate si avvicinano sempre più ad una situazione di ritorno alla normalità». Gli investitori del settore tecnologico sono tra i più titubanti, «molti tra loro stanno valutando se è giunto il momento di prendere profitto dopo un anno record». I piani dell'Ue di revocare le restrizioni di viaggio stanno invece avendo un impatto positivo sui titoli energetici e altri titoli ciclici e questo ha contribuito a prevenire un ulteriore calo delle Borse.

A Milano occhi sulle trimestrali, corre Campari giù Ferrari

In coda al FTSE MIB brusco scivolone per Ferrari che dopo aver chiuso il trimestre con un aumento dell'utile del 24% ha annunciato il rinvio di un anno dei target a causa del Covid. In testa al listinoi piazza il gruppo Campari dopo conti sopra le attese. Le prospettive di un rialzo della domanda globale spingono i petroliferi, con Saipem, Tenaris ed Eni. In rialzo i bancari grazie alle bozze del decreto Sostegni bis che agevolano le fusioni dal punto di vista fiscale. A beneficiarne soprattutto Banca Mps, che ha in dote Dta potenziali fino a 3,8 miliardi di euro. In fondo al listino Nexi in scia a tutto il comparto, mentre fuori dal listino principale sale Mediaset che festeggia la pax con i francesi di Vivendi. Debole Stmicroelectronics con tutti i tech dopo che Infineon Technologies ha chiuso il secondo trimestre con un aumento del 36% a 2,7 miliardi e ha alzato le stime di ricavi e margini. Infine, balzo al debutto sull'Aim per Jonix, Pmi che produce e distribuisce soluzioni per la sanitizzazione dell'aria.

Euro in calo ma sopra 1,20 dollari. Sale il petrolio

Sugli altri mercati, da segnalare come l’euro stia perdendo terreno nei confronti del dollaro ma sempre sopra quota 1,20, dopo aver beneficiato nella seduta della vigilia delle parole della Segretaria all'Economia Usa, Janet Yellen, che ha dichiarato che è improbabile che il piano economico del presidente Joe Biden metta sotto pressione i prezzi. In risalita il greggio che in questa fase guadagna posizioni grazie alle prospettive della domanda globale legata alla riapertura delle economie.