Borse, quel rialzo da 10mila miliardi di dollari da inizio anno pieno di incognite

Ad inizio anno la capitalizzazione delle Borse globali ammontava a 80 miliardi di dollari. Ora siamo oltre quota 90mila. Nei primi sette mesi di questo spiazzante 2023 - in cui di recessione si è tanto chiacchierato ma nei fatti non vi è stata - il valore dei listini globali è aumentato di 10mila miliardi di dollari. più del Prodotto interno lordo di Giappone e Germania messe insieme. Da gennaio l'indice S&P 500 di Wall Street è salito del 19%, il tecnologico Nasdaq del 38%. In Europa il Ftse Mib...