Borse in rally, vendite sull’oro: cosa c’è da aspettarsi in settimana L’Europa con Milano resta più tonica mentre Wall Street appare più fiacca. Scivola il dollaro: i livelli tecnici da monitorare di Andrea Gennai

Un mese di novembre da incorniciare quello che sta per chiudersi sui listini internazionali. L’esito del voto Usa e l’annuncio del vaccino anti-Covid hanno permesso alle principali Borse mondiali di chiudere con ampi guadagni con Milano che svetta sfiorando il 25 per cento. Un movimento molto violento che pochi onestamente avrebbero messo in conto. La ricerca di asset rischiosi è andata di pari passo con la netta flessione dell’oro, che perde circa il 15% dai massimi di agosto. In chiave di correlazione...