Tornano le vendite sulle Borse, non bastano le mosse delle banche centrali. Vola il gas

Gas vola oltre i 130 euro al MWh su escalation tagli Russia

La Russia prosegue nella riduzione di fornitura di gas all'Europa e i prezzi volano. Il costo del gas è volato oltre i 130 euro al MWh sui livelli che si sono visti solo a marzo, con l'inizio della guerra in Ucraina. Alle riduzioni delle forniture russe, che mettono a rischio il tentativo dell'Europa di aumentare le riserve in vista dell'inverno, si aggiungono le difficoltà delle spedizioni di gas liquefatto dagli Usa.

Gazprom ha ulteriormente ridotto i flussi attraverso la principale via di rifornimento, verso l'Europa, il gasdotto Nord Stream. Il colosso energetico statale ha affermato di aver spento un altro motore a turbina presso la stazione di compressione di Portovaya, che pompa il gas attraverso il gasdotto sottomarino, a causa di ritardi nella manutenzione. Il taglio si aggiunge a quello già annunciato del 40% e porta la riduzione a circa il 60% in due gioni dai 167 milioni di metri cubi di capacità giornaliera pre-guerra. Lo scorso anno, Nord Stream trasportava la metà di tutto il gas russo diretto verso l'Europa.

Gazprom ha poi ridotto ieri del 15% il volume di gas inviato in Italia. Eni, il più grande importatore di gas russo del Paese, ha affermato che Gazprom non ha fornito alcuna spiegazione per la decisione.Negli Stati Uniti, poi, un incendio in un importante impianto di esportazione di gas naturale liquefatto in Texas porterà probabilmente a minori spedizioni transatlantiche del carburante super refrigerato per il resto dell'anno. Freeport Lng, proprietaria dell'impianto, ha detto che punta a un riavvio parziale tra 90 giorni, ma che non sarà in grado di funzionare a pieno regime fino alla fine di quest'anno.



A Piazza Affari bene Saipem, debole il lusso

A guidare l’indice FTSE MIB è Saipem che è scattata al rialzo in apertura, per poi essere subito fermata in volatilità e per poi rientrare, ripiegando. Pochi i titoli positivi tra cui Leonardo - Finmeccanica e Inwit. In fondo al listino principale, male il lusso con Moncler, l’auto con Iveco Group e il tech con Stmicroelectronics. Deboli bancari e assicurativi. Ancora positiva Italgas all’indomani del piano.



Tokyo in rialzo dello 0,4%, segue Wall Street dopo la Fed

La Borsa di Tokyo chiude la seduta in rialzo, incoraggiata dal rimbalzo del giorno prima a Wall Street, che ha accolto con favore la fermezza della Federal Reserve nel contrastare l'inflazione negli Stati Uniti e le rassicurazioni sui prossimi interventi. La banca centrale americana ha deciso un rialzo dei tassi di riferimento di 0,75 punti, la più forte stretta monetaria dal 1994, pur rimanendo flessibile sull'entità del prossimo aumento di luglio.