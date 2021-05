Borse in rialzo in avvio, la Fed prova a rassicurare i mercati

2' di lettura

Sono in leggero rialzo gli indici azionari europei mentre resta debole il biglietto verde americano sulle dichiarazioni del vicepresidente della Fed, Richard Clarida, secondo cui la pressione sui prezzi dovrebbe essere transitoria ma comunque l'istituto centrale americano è pronto a discutere nei prossimi meeting di come intervenire sul programma di acquisto di titoli senza compromettere la ripresa in corso. Resta dunque l'inflazione al centro dell'attenzione dei mercati, dopo la sedute fiacca di martedì 25 maggio. Oro in rialzo

sopra i 1900 dollari l'oncia ai massimi da gennaio, mentre il petrolio è stabile.





Nella giornata di martedì i mercati azionari europei hanno attraversato una seduta incolore, con l’eccezione di Francoforte, dove l’indice Dax ha chiuso a + 0,18% e aggiornato il record storico anche grazie ai dati migliori delle attese sulla fiducia delle imprese, salita ai massimi da due anni. Il FTSE MIB di Piazza Affari ha invece a lungo lottato contro la soglia psicologica dei 25mila punti per terminare sui livelli della vigilia (+0,01%). Debole invece Wall Street, condizionata non tanto dai timori per l’inflazione quanto di dati sotto le stime sulla fiducia dei consumatori Usa nel mese di maggio.

Spread sotto controllo, occhio alle aste

Sugli altri mercati, da segnalare come siano tornati gli acquisti sui titoli di Stato dell’Eurozona. Del conseguente calo dei tassi hanno beneficiano, più di altri, i BTp italiani, il cui rendimento del decennale è tornato sotto la soglia psicologica dell’1% per chiudere poi allo 0,97 per cento. in calo anche lo spread con il Bund a 113 punti base. Da seguire l’asta di BTp Short term e BTp-i a 10 anni per un importo complessivo fino a 4,75 miliardi.

Tokyo chiude in lieve rialzo seduta senza spunti

Nuova seduta positiva per la Borsa di Tokyo. Dopo un avvio incerto e nonostante il 'rosso' di Wall Street, il listino nipponico è tornato ad apprezzarsi e c'è chi indica il venire meno dei timori su una ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti tra le motivazioni dell'apprezzamento dei corsi. I dati macro Usa della vigilia, deludenti per le prospettive della maggiore economia mondiale, non sono state di beneficio per la piazza nipponica. Tra i titoli, in evidenza Sony che ha annunciato investimenti strategici di 2mila miliardi di yen (circa 15 miliardi di euro) nel triennio (aprile 21 - marzo 2024) soprattutto nel settore entertainment (video giochi, cinema, musica) con l'obiettivo di aumentare la sua platea di consumatori. Prosegue intanto il dibattito nell'opinione pubblica nipponica sull'opportunità di annullare le Olimpiadi di Tokyo, con la cerimonia inaugurale in programma tra meno di due mesi dopo che un importante quotidiano, partner della manifestazione, si è espresso contro lo svolgimento dei giochi per i rischi legati alla pandemia Covid-19. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso a 28.642 punti in rialzo dello 0,31 per cento.