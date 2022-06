Borse Ue chiudono in rialzo dopo Lagarde, a Milano ancora nella bufera Saipem

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Giornata di acquisti sulle principali Borse europee, che dopo un avvio di settimana a singhiozzo hanno cercato di trovare lo spunto giusto grazie all'allentamento delle restrizioni anti Covid in Cina e alle rassicurazioni della presidente Bce, Christine Lagarde, che vede tassi di crescita ancora positivi nonostante i numerosi shock e le prospettive di normalizzazione dei tassi di interesse. A Piazza Affari, nonostante un rallentamento sul finale in scia a una Wall Street girata in rosso, il FTSE MIB ha così terminato la giornata in progresso dello 0,79%. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, rimane nella bufera Saipem nel secondo giorno di negoziazione dei diritti relativi all'aumento di capitale da 2 miliardi. Le azioni della società sono balzate del 69,64%, ma i diritti di opzione (che rappresentano gran parte della capitalizzazione del gruppo) sono sprofondati di un altro 42,37%, per una performance complessiva del combinato azione più diritto pari a -31,4%. Denaro anche su Leonardo - Finmeccanica e Tenaris, mentre hanno perso terreno Inwit e Amplifon. Hanno recuperato terreno Mediobanca e Generali, ieri colpite dalle vendite dopo la scomparsa dell'azionista Leonardo Del Vecchio.



L'attenzione degli operatori resta alta su inflazione e sulle azioni delle banche centrali e si guarda a Sintra, in Portogallo, dove è in corso il Forum annuale della Banca centrale europea, occasione di confronto tra Lagarde, Powell e Bailey su come procedere per piegare l'inflazione evitando una recessione.

Lagarde: a settembre possibile stretta più decisa sui tassi



Nel suo discorso introduttivo la presidente della Bce ha ribadito che l'inflazione nell'Eurozona "è alta, in modo non desiderabile, e si prevede che rimarrà tale ancora per qualche tempo. Questa è una grande sfida per la nostra politica monetaria". In quest'ottica, "gli acquisti netti di asset nell'ambito dei nostri vari programmi termineranno questa settimana. A luglio intendiamo alzare i tassi di riferimento per la prima volta in 11 anni. Abbiamo fornito alcune indicazioni per la riunione di settembre e per il percorso dei tassi che prevediamo di seguire in seguito". A settembre, ha detto Lagarde, l'aumento dei tassi potrebbe essere più consistente se il quadro dell'inflazione deteriora. "Agiremo velocemente", ha concluso, e le decisioni saranno legate all'andamento dei dati.

G7: pronti a misure su servizi petrolio Russia e import gas



Intanto sul fronte politico, questa è la settimana del summit del G7 in Germania e del vertice della Nato in Spagna. Al centro dei colloqui l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per il petrolio russo, il G7 prenderà in considerazione una serie di approcci, comprese le opzioni per un possibile divieto globale di tutti i servizi, che consentano il trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi russia livello globale, a meno che il petrolio non sia acquistato a un prezzo pari o inferiore al livello concordato con i partner internazionali'. E' quanto si sono impegnati a fare i capi di stato e di governo.

Inoltre i Paesi del G7 hanno riaffermato l'impegno a eliminare gradualmente la dipendenza dall'energia russa e ha dato il via libera all''esplorazione' di ulteriori misure per impedire alla Russia di trarre profitto dalla sua guerra di aggressione diminuendo i ricavi russi dagli idrocarburi, sostenendo la stabilità nei mercati energetici globali. Viene dato un via libera alla definizione di tetti temporanei ai prezzi dell'energia russa importata, tuttavia se questo e' esplicito sul petrolio, non lo è per il gas per tenere conto della riserva giapponese: nelle conclusioni finali il G7 indica: 'Accogliamo con favore la decisione dell'Unione Europea di esplorare con i partner internazionali modi per frenare l'aumento dei prezzi dell'energia, inclusa la fattibilità dell'introduzione di massimali temporanei dei prezzi all'importazione, ove appropriato'.