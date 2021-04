Borse in rialzo dopo Fed, a Piazza Affari giù Tenaris. Euro sopra 1,21 dollari

3' di lettura

Sono positive le Borse europee dopo le indicazioni del presidente della Federal Reserve sul fatto che non sia ancora il momento di pensare a una riduzione del programma di acquisto di titoli a supporto dei mercati. Amsterdam la piazza migliore, mentre sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro supera quota 1,21 ed è ai massimi da due mesi.

Focus su trimestrali: vola Nokia che torna in utile

Tutti positivi i principali indici azionari e focus sulle trimestrali: a Piazza Affari il FTSE MIB è rallentato da Tenaris colpita dai realizzi dopo i conti sopra le attese. Stmicroelectron sale a fronte di una iniziale reazione negativa del titolo alla pubblicazione dei conti e alle indicazioni sul 2021. Bene utility ed energia, ancora forti acquisti su Mediaset sulle ipotesi di un accordo imminente con Vivendi. Nel resto d'Europa spicca Nokia Corporation che è tornata all'utile nel primo trimestre (per 261 milioni di euro) e ha confermato le stime per l'esercizio in corso. Bene Airbus Group a Parigi che ha ribadito la guidance sul 2021 pur in presenza di un mercato incerto. In scia ad Airbus prosegue la risalita di Leonardo.

Tenaris: utile trimestrale a 101 mln di dollari



Nel primo trimestre Tenaris è tornata in attivo rispetto allo stesso periodo del 2020, battendo le previsioni, grazie al contributo dell'investimento in Ternium, ma ha visto calare i ricavi che, pur se saliti rispetto ai tre mesi precedenti, si sono fermati leggermente sotto le attese. Il gruppo, produttore e fornitore a livello globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 101 milioni di dollari, 0,09 dollari per azione, contro le perdite per 666 milioni di dollari dello stesso periodo del 2020 e un utile per 110 milioni nel quarto trimestre. I ricavi sono calati del 33% a 1,182 miliardi di dollari (+5% rispetto al quarto trimestre), con la ripresa delle vendite in Nord America controbilanciata dal calo di quelle nell'Emisfero Orientale.



St: oltre le previsioni il trimestre, focus su tema carenza chip

StMicroelectronics ha chiuso il primo trimestre con utile e fatturato in netto rialzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, battendo le previsioni. Il gruppo dei semiconduttori ha chiuso il periodo con un utile netto di 364 milioni di dollari, 0,39 dollari per azione, in rialzo dell'89,6% rispetto ai 192 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso (-37,4% rispetto al quarto trimestre). I ricavi sono saliti del 35,2% anno su anno a 3,016 miliardi. Secondo qualche operatore comunque gli investitori hanno inizialmente preso beneficio in attesa delle indicazioni del management sulla domanda di chip: il ceo Chery ha affermato che la domanda resterà molto elevata probabilmente per tutto il 2021 e sarà superiore alla capacità produttiva.



Fed: "Non ancora il momento per il tapering"

La Federal Reserve, come atteso, ha deciso il 28 aprile di lasciare invariato, al passo attuale di almeno 120 miliardi di dollari al mese, il programma di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi). Per la terza volta sotto la presidenza di Joe Biden, si è riunito il Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio di politica monetaria della Banca centrale statunitense. Il market mover della settimana è stato quindi svelato.