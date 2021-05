Borse, la risalita continua ma Unicredit e Intesa pesano su Piazza Affari

3' di lettura

La risalita prosegue per le Borse europee. Dopo i rialzi della vigilia e di Wall Street, i listini azionari provano a chiudere la settimana sotto il segno dei guadagni: il dato positivo sulle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione (ai minimi dall'inizio della pandemia) e il rialzo del comparto tech sui listini Usa dopo tre sedute in “rosso”, hanno rasserenato il clima tra gli investitori sulla ripresa economica. Al centro degli acquisti a livello continentale il comparto tecnologico e le auto. Nonostante il freno imposto dai titoli bancari, Piazza Affari punta ancora verso quota 25mila punti nel FTSE MIB

Stabile il manifatturiero nell'Eurozona, accelerano i servizi

Con la riapertura progressiva dei mercati dalle restrizioni pandemiche, l'attività economica dell'Eurozona ha registrato a maggio una crescita molto più rapida. Il tasso di espansione ha segnato il valore più alto in più di tre anni con un flusso di ordini in entrata che è aumentato ad un ritmo mai visto in quasi 15 anni. Lo segnala Ihs Markit. L'ottimismo per i prossimi 12 mesi continua a segnare nuovi record, ma anche gli indicatori dei prezzi aumentano, toccando il massimo storico nel manifatturiero, poiché la domanda continua a superare l'offerta per molti prodotti e servizi. La lettura dei dati 'flash' preliminari di maggio ha fatto posizionare l'Indice Ihs Markit Pmi Composito dell'Eurozona su 56,9 da 53,8 di aprile, il più alto da febbraio 2018 ed ha indicato il terzo mese consecutivo di crescita della produzione. Un risultato che deriva da un aumento del Pmi servizi a 55,1 da 50,5 e la stabilita' del manifatturiero a 62,8 da 62,9 di aprile.



A Piazza Affari Unicredit sottotono: nodo Cashes e tema M&A

A Milano sono Enel e Diasorin a guidare i rialzi, mentre gli investitori restano guardinghi sul tema banche: sono saltati dalla versione definitiva del Dl Sostegni bis le agevolazioni sulle Dta ma con le indiscrezioni di stampa che rilanciano possibili fusioni a tre tra Unicredit, Mps e Banco Bpm. Unicredit è in discesa. La banca non pagherà la cedola sugli strumenti "cashes" a fine maggio e relativa al 2020 a causa delle perdite riportate nell'ultimo esercizio: m entre questa notizia “può essere una sorpresa negativa per il detentore di obbligazioni cashes – spiegano a caldo gli analisti di Citi – questo non dovrebbe influenzare la capacità della banca di pagare il dividendo sull’utile 2021 né avere un impatto sul buyback”. Tra i bancari giù ancheIntesa Sanpaolo. Diasorin ancora sotto i riflettori grazie al lancio di un nuovo test sulle mutazioni delle varianti del Covid. Corre Nexi sulle indiscrezioni di nuove piccole acquisizioni allo studio da parte di Nexi e di Sia. Fincantieri ha ottenuto l'assegnazione della seconda fregata lanciamissili Constellation per la Marina statunitense.

Enel tra i migliori: pronta l'uscita da Open Fiber

Enell è in evidenza in Borsa: il gruppo è ormai pronto a passare la mano sulle attività tlc: la sottoscrizione dei contratti di cessione delle quote di Open Fiber, infatti, è “imminente”. A ribadirlo è stata la stessa Enel nelle risposte alle domande degli azionisti depositate per l'assemblea, spiegando come il closing delle operazioni di cessione di Open Fiber (il 40% a Macquarie Infrastructure Real Asset e il 10% a Cdp Equity) sia atteso nel quarto trimestre ma con una serie di condizioni sospensive: “Il perfezionamento della cessione a Mira e a Cdpe dell’intera partecipazione di Enel in Open Fiber, atteso nell’ultimo trimestre del 2021 – scrive infatti Enel – è subordinato a una serie di condizioni, tra le quali l’ottenimento, da parte delle banche finanziatrici di Open Fiber, dei waiver necessari al trasferimento a Mira del 40% del capitale di Open Fiber detenuto da Enel, l’espletamento della procedura in materia di golden power presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità Antitrust comunitaria".

Borsa Tokyo: +0,8% Nikkei con campagna vaccini alla svolta

Seduta positiva per la Borsa di Tokyo, sostenuta da Wall Street e dalla notizia dell'approvazione dei vaccini anti-Covid di Astrazeneca e Moderna che potrebbe dare slancio alla faticosa campagna di vaccinazione del Paese. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,78% chiudendo a 28.317 punti e il più ampio indice Topix è in rialzo dello 0,32% a 1.902,02 punti.