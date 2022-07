Borse in risalita con Pil Cina deludente. Milano tiene dopo crisi Governo, ma spread sale a 230

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Borse europee in risalita nell'ultima seduta di una settimana ad alta tensione, segnata dal picco dell'inflazione americana e dall'incertezza sulle mosse delle banche centrali. I riflettori sono però puntati sul rallentamento della Cina: le piazze asiatiche sono calate ai minimi in due anni dopo che Pechino ha visto crescere il Pil del secondo trimestre solo dello 0,4%, il dato peggiore da inizio 2020 a causa della politica di "tolleranza zero" sul Covid. In generale, gli operatori si concentrano sulla difficoltà dell'economia globale, che va verso un rallentamento della domanda e dei consumi. Un segnale in questo senso è il fatto che le immatricolazioni di auto di giugno sono crollate nell'Unione europea al minimo dal 1996 (stando ai dati Acea -16,8% nel mese e -13,7% nel semestre).

A tutto questo, in Italia si aggiunge lo shock per la crisi di Governo, con le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il premier si presenterà mercoledì alle Camere per discutere apertamente della crisi di Governo.

I mercati, però, sembrano per il momento abbastanza tranquilli. Piazza Affari (FTSE MIB), protagonista di una caduta superiore al 3% nell'ultima sessione, tiene il fiato sospeso in vista del week end di trattative tra i partiti politici che potrebbero anche scongiurare il ricorso a elezioni a breve.

Si allarga però lo spread tra BTp e Bund che continua a risentire della crisi di Governo. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 230 punti base, in aumento di 7 rispetto al closing precedente. Scende lievemente il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 3,40%, dal 3,41% della vigilia.

Euro in parità con dollaro: si guarda ai governatori Fed

Stabile l'euro/dollaro praticamente in parità. Christopher Waller, governatore della Federal Reserve, ha espresso il suo supporto per un incremento dei tassi Usa di 75 punti base nella riunione di luglio dopo l'accelerazione dell'inflazione a giugno. Diversi esponenti della banca centrale interverranno in eventi pubblici (Raphael Bostic, James Bullard e Mary Daly) prima del "periodo di silenzio" di dieci giorni che precede il meeting del Comitato di politica monetaria.