Borse in rosso tra banche centrali e "quattro streghe". Crollo Diasorin

Borse europee negative all'indomani dell'annuncio che la Bce lascerà il costo del denaro attorno allo zero, ma dal marzo 2022 porrà uno stop al programma anti-pandemia, il cosiddetto Pepp. Amsterdam(AEX) è la peggiore e anche Piazza Affari (FTSE MIB) paga le vendite su Diasorin, St e Bper.

Male nell'ultima seduta Wall Street, che ha valutato a mente fredda le misure che saranno applicate dalla Federal Reserve: non solamente gli acquisti di titoli saranno ridotti di 30 miliardi di dollari al mese, in modo da essere azzerati il prossimo marzo, ma nel 2022 sono previsti tre rialzi dei tassi. Prospettiva, quest'ultima, che ha scosso soprattutto i titoli tecnologici: cosi'il Nasdaq ha perso il 2,47%, mentre il Dow Jones ha lasciato sul parterre un frazionale 0,08% e l'S&500 lo 0,87%.

Anche Tokyo chiude in calo, è il giorno delle "4 streghe"



Anche Tokyo (NIKKEI 225i) ha accusato un calo dell'1,8%, nel giorno in cui la Banca del Giappone ha poi annunciato il prolungamento, per altri sei mesi, del meccanismo eccezionale di sostegno ai prestiti a favore delle pmi. Il meccanismo si sarebbe dovuto chiudere il prossimo mese di marzo. Sullo sfondo rimane inoltre la preoccupazione per la pandemia, con i contagi in netta risalita nel mondo dagli States, alla Gran Bretagna e anche in Italia, sebbene i numeri siano più contenuti. Gli indici potrebbero registrare un andamento volatile, visto che ricorrono le cosi' dette quattro streghe, ossia e' in calendario la scadenza di opzioni e future su indici e azioni.

A Piazza Affari attesa per Tim, bene Poste su accordo con Cdp



A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Telecom Italia, nel giorno del cda della compagnia. Ancora in discesa Banca Pop Er: il Fondo Interbancario per la tutela dei depositi ha reagito in modo freddo all'offerta per Banca Carige: le richieste di intervento di Modena sono superiori a quanto previsto dagli statuti del Fondo ma una approfondimento sulla proposta verrà fatto. Attenzione catalizzata anche da Exor, dopo che a mercati chiusi la holding ha annunciato di aver firmato l'accordo per la cessione di PartnerRe a Covea. Closing anche per l'aggregazione tra Nexi e Sia: firmato l'atto di fusione che fa nascere un gruppo da quasi 3 miliardi di euro di ricavi nel settore dei pagamenti. La migliore del listino milanese è Poste Italiane dopo l'accordo fino al 2024 per il rinnovo dell'alleanza con Cassa Depositi e Prestiti sul risparmio postale.

Ko Diasorin dopo il piano



Vendite consistenti su Diasorin dopo il piano industriale.Il piano industriale 2022-2025 di Diasorin prevede ricavi al 2022 ex covid in crescita del 24%, quelli complessivi in calo del 2% (a tassi di cambio costanti), con il fatturato covid in riduzione a 150 milioni di euro rispetto ai 370 milioni circa del 2021. Nel periodo 2022-2025 i ricavi ex covid dovrebbero crescere del 10% all'anno, quelli inclusivi del Covid del 7% (fatturato covid visto in calo a 50 milioni). L'ebitda margin adjusted l'anno prossimo sara' pari al 35%. Al 2025, invece, si attestera' al 38%, in linea con l'andamento registrato prima della pandemia e dell'acquisizione Luminex. Il Free Cash Flow cumulato nel periodo 2022-2025 sia previsto pari a circa 1,1 miliardi.