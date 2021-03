Le Borse prendono fiato dopo la corsa. Giù i titoli oil con il calo del petrolio Indici in frenata dopo il balzo della prima seduta di marzo. Euro in calo punta a 1,20 dollari di Chiara DI Cristofaro e Cheo Condina

Il dossier Alitalia atterra sul tavolo di Draghi

Indici in frenata dopo il balzo della prima seduta di marzo. Euro in calo punta a 1,20 dollari

Le Borse europee prendono fiato dopo il rally, con i titoli oil sotto pressione in scia della flessione del prezzo del greggio. L'ottimismo legato al via libera al maxi piano di aiuti negli Usa e all'ok al nuovo vaccino contro il Covid di Johnson & Johnson si è un po' affievolito. Se la Banca centrale australiana ha mantenuto i tassi fermi allo 0,1% (dichiarandosi pronta a potenziare il Qe ove necessario), nella notte il principale regolatore bancario cinese ha detto di essere preoccupato per una serie di rischi, tra cui il rapido afflusso di capitali stranieri e una bolla immobiliare. Una notizia, quest'ultima, che ha penalizzato i listini asiatici.

Resta sui mercati anche l'incognita inflazione: quella dei prezzi è infatti una variabile che non lascia dormire tranquilli gli investitori. Il timore è che una loro risalita possa costringere le banche centrali a ritirare gli abbondanti stimoli monetari erogati per sostenere la ripresa

Petroliferi sotto scacco con il calo del greggio

A Piazza Affari, dove il FTSE MIB resta comunque sopra 23mila punti, vanno in difficoltà i petroliferi con il greggio che arretra ancora in attesa del vertice Opec+. Eni e Saipem lasciano sul terreno circa un punto percentuale. Negativi anche Moncler e Ferrari mentre le migliori sono Buzzi Unicem, Cnh Industrial e Generali.





Borsa Tokyo, Nikkei chiude in calo dello 0,86%, pesano prese profitto

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che ha accusato le prese di beneficio seguite ai rialzi delle ultime sedute. Limitato l'impatto dei guadagni registrati a Wall Street e delle attese per le prossime indicazioni della Federal Reserve. A fine seduta l'indice Nikkei ha accusato una flessione dello 0,86% a quota 29.408,17 punti. Debole anche la performance del più ampio indice Topix, che ha ceduto lo 0,40% attestandosi in chiusura a 1.894,85 punti.