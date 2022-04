Borse in rosso tra guerra, dati Cina e tassi Usa, a Milano stacco cedola per 8 big

Wall Street verso avvio timido, J&J conti sopra attese



Poco movimento sui future di Wall Street aspettando la trimestrale di Netflix. Johnson&Johnson ha riportato utili per 5,149 miliardi di dollari nel primo trimestre 2022 (in calo da 6,17 miliardi di un anno fa) su ricavi in crescita del 5% a 23,4 miliardi. Il risultato netto è superiore alle stime degli analisti. Blackstone ha raggiunto un accordo per acquistare American Campus Communities, il gruppo immobiliare specializzato negli alloggi per studenti, valutandolo 12,8 miliardi di dollari.

Corre il dollaro, sotto 1,08 per un euro



Il dollaro è ai massimi da cinque anni guardando il Dollar Index, che misura l'andamento della valuta su un paniere delle principali monete. In particolare il biglietto verde tocca il top da circa 20 anni nei confronti della moneta giapponese (a 128 yen per 1 dollaro) e il cambio tra euro e dollaro scende sotto quota 1,08, quindi ai minimi da maggio 2020. Il cambio tra dollaro e rublo russo torna a calare invece in area 80.

Poco movimento sui prezzi del barile di petrolio: il Brent è sotto i 112 dollari al barile, il Wti cala a 107 dollari. Il greggio viene da quattro rialzi consecutivi che hanno sfruttato anche la sospensione dell'attività di due siti produttivi in Libia (a cominciare dal principale a Sharara) per le proteste contro il primo ministro.In calo invece il gas naturale in Europa a 92 euro al megawattora.

Cina, Borse in calo. Deludono dati su consumi e lavoro

Le prospettive dell'economia cinese non tranquillizzano gli investitori delle principali piazze azionarie del Paese e in particolare Hong Kong, alla ripresa dopo la pausa pasquale. La crescita del Pil cinese nel primo trimestre è risultata migliore del previsto (+4,8%) ma i dati su vendite al dettaglio (-3,5%) e disoccupazione (al 5,8%), tutti diffusi lunedì 18 aprile, sono risultati deludenti. La ripresa del Covid-19, in particolare a Shanghai, non aiuta la fiducia degli investitori sul mercato azionario. Tutti i listini chiudono con il segno meno. Ad Hong Kong l'indice Hang Seng dei titoli guida chiude a 21.027 punti, in calo del 2,28%. Più contenuti i ribassi nella Cina continentale: a Shanghai l'indice composito termina a 3.194 punti, in calo dello 0,05% e a Shenzhen l'indice composito chiude a 2.020,28 punti, in calo dello 0,1 per cento.



Borsa Tokyo in rialzo, Toyota e Toshiba sotto i riflettori



La Borsa di Tokyo chiude in lieve rialzo una seduta altalenante, nella quale, dopo un avvio positivo, si e' registrata una flessione prima del colpo di reni del finale. La piazza nipponica non è stata influenzata dal calo registrato a Wall Street nell'ultima seduta. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 26.985.09 punti grazie al traino dei titoli del comparto dell'elettronica e dell'auto. Tra i titoli in evidenza Toyota, nonostante l'annuncio dell'intenzione di ridurre la produzione di maggio a 750.000 veicoli, con un taglio di 100mila unita' rispetto alle cifre comunicate all'inizio dell'anno, a causa della penuria di semiconduttori. Novità per Toshiba. In un'intervista ad un quotidiano nipponico, un esponente di Bain Capital ha affermato che da parte della società Usa non c'e' la volontà di smantellare Toshiba nel caso di acquisto. La società Usa potrebbe lanciare un'opa sul conglomerato nipponico.