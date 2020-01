Borse in rosso ma il coronavirus non porterà la recessione globale Molti sperano che, come in passato, il problema non si prolunghi molto nel tempo di Morya Longo

(zhu difeng - stock.adobe.com)

In America la chiamano sindrome «Fomo». È l’acronimo di «Fear of missing out». Cioè «paura di restare esclusi» dal rally delle Borse. A giudicare da come i mercati si stanno comportando in questi giorni, verrebbe da dire che la sindrome «Fomo» stia battendo la psicosi da coronavirus: dopo un giorno di panico, lunedì, i mercati sono infatti ripartiti tra martedì e mercoledì.

L’opinione prevalente tra gli investitori è che l’«influenza» cinese avrà un impatto negativo sulla crescita economica del Paese asiatico in questo trimestre, ma - come accaduto in casi simili nel passato - la frenata sarà più che compensata dalla crescita nei mesi successivi. Dunque nulla che possa davvero spaventare, a meno che l’epidemia non degeneri e diventi una pandemia. Più che preoccuparsi del virus, insomma, gli investitori sembrano oggi aver paura di restare fuori da un rally che potrebbe riprendere presto. «Fomo» batte virus appunto.

RECESSIONE GLOBALE FUORI DAI RADAR Probabilità che l’economia mondiale finisca in recessione nell’arco di 12 mesi. Dati in percentuale. Fonte: Pimco recession model

La scommessa sulla crescita

Per capire se abbiano ragione, bisognerà vedere quanto crescerà l’economia globale. Questo è il vero ago della bilancia nel 2020. Se l’anno scorso le Borse sono volate sui massimi storici trainate dalla grande liquidità creata dalle banche centrali (a livello globale 48 di loro hanno tagliato i tassi complessivamente 88 volte per un totale di 9mila punti base, secondo i calcoli di JP Morgan Am), quest’anno la crescita economica dovrà arrivare per giustificare quel rally. Nel 2019 la volata delle Borse è stata infatti trainata quasi esclusivamente dall’aumento dei multipli: i prezzi delle azioni sono saliti più velocemente degli utili aziendali. Per cui se quest’anno la crescita economica e i profitti delle aziende non arriveranno a giustificare quell’effervescenza borsistica, qualche problema potrebbe presentarsi.

Ecco perché l’andamento dell’economia sarà fondamentale. E qui viene la domanda: il coronavirus potrebbe essere il Cigno nero del 2020, cioè quell’evento imprevisto in grado di cambiare in peggio lo scenario? Come detto, sul mercato non lo pensa quasi nessuno. Anzi: quasi tutti stanno abbassando le probabilità che nel 2020 ci sia una recessione. Sia per Pimco (che ha un indice ad hoc) sia per JP Morgan AM quest’anno le probabilità che l’economia globale cada in recessione sono calate al 20%. Erano al 30-40% solo a metà 2019.

«Il virus avrà di sicuro un impatto economico in questo trimestre in Cina - osserva Nicola Mai, responsabile della ricerca sul credito sovrano di Pimco in Europa -, ma se si guardano altre epidemie simili l’effetto dovrebbe essere limitato nel tempo. In termini di portafoglio di investimenti non cambia nulla». Opinione simile per Robert Michele, responsabile globale del fixed income di JP Morgan AM: «Il mercato non ha valutazioni basse se si guardano le medie storiche - commenta - ma se si guarda la quantità di liquidità stampata dalle banche centrali allora il rally può continuare». Come dire: fin che le banche centrali restano così generose, il sostegno ai mercati resta.