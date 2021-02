Borse in rosso, a Piazza Affari settore autostradale sotto i riflettori Atlantia e Astm protagoniste per le operazioni straordinarie in arrivo di Andrea Fontana

Dai mercati la spinta alla ripresa economica

Atlantia e Astm protagoniste per le operazioni straordinarie in arrivo

I mercati azionari europei sono in calo e la stessa performance è segnata dalle Borse asiatiche con l'eccezione di Tokyo che ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,49%. A Piazza Affari riflettori puntati sul settore autostradale: in serata il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti per formulare l'offerta per Autostrade per l'Italia, e la holding Atlantia è in rialzo in Borsa, mentre balzano di quasi il 30% i titoli Astm su cui il gruppo Gavio e il fondo Ardian hanno annunciato un'opa a 25,60 euro per ritirare il titolo dal listino.

Segnali di stabilizzazione in Borsa dopo una settimana difficile

La scorsa settimana, dal tono negativo, per i timori di un ritorno dell’inflazione, con il conseguente aumento dei tassi obbligazionari si è conclusa con una seduta di moderato recupero. A invogliare agli acquisti sono stati in primo luogo i dati pur contrastanti provenienti dai direttori d’acquisto europei di febbraio, ma anche alcuni dei bilanci diffusi dalle società. Piazza Affari ha chiuso con un progresso dello 0,94%,limitando all’1,17% il passivo settimanale. Simile il comportamento delle altre Borse europee, con Francoforte a +0,77% e Parigi a +0,79 per cento.

Spread ancora sotto 100 punti base

Anche nel campo dei titoli di Stato si sono visti movimenti distensivi rispetto alle giornate precedenti, ma il discorso è limitato ai soli BTp. Quando si guarda al contesto generale, i rendimenti tedeschi a 10 anni hanno invece proseguito la rincorsa portandosi a -0,31%, livelli raggiunti l’ultima volta lo scorso giugno. In questo sembrano seguire l’inerzia dei tassi Usa, anch’essi in crescita all’1,34% e ai massimi post-Covid. Il decennale italiano è invece sceso allo 0,63% e questo ha permesso di ridurre lo spread sul Bund a 93 punti.

Gli appuntamenti della giornata

La nuova settimana si apre con gli occhi ancora puntati sull'evoluzione della pandemia e sui progressi della campagna vaccinale, mentre sul fronte macroeconomico c’è attesa per l'indice Ifo in arrivo dalla Germania. A Bruxelles è in calendario un discorso del presidente Bce, Christine Lagarde, alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nella Ue. I mercati guardano ancora, inoltre, ai bilanci delle società quotate: a Piazza Affari approvano i conti 2020, tra le altre, Fiera Milano e Recordati. Il Governatore della Banca d'Italia Visco interviene infine l'evento pubblico organizzato nell'ambito della revisione della strategia di politica monetaria dell'Eurosistema.