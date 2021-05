L’inflazione zavorra l'Europa e Wall Street, Milano chiude a -1,6%. Petrolio crolla su eccesso offerta

5' di lettura

Seduta di forti vendite in Europa, con gli occhi degli investitori puntati sulla Federal Reserve, in attesa della pubblicazione delle minute dell'ultima riunione. Le Borse del Vecchio Continente, dopo aver perso nel corso delle contrattazioni oltre due punti percentuali, hanno leggermente ridotto le perdite sul finale ma chiudendo tutte in territorio negativo. A Piazza Affari, il FTSE MIB a fine giornata è uno degli indici peggiori a livello continentale, mentre gli investitori fanno i conti con la debolezza del petrolio e delle criptovalute (a partire dal Bitcoin). Di fronte alle preoccupazioni per l'andamento dell'inflazione, il mercato spera in indicazioni sull'orientamento della Banca centrale Usa, che finora ha sempre parlato di «rialzo transitorio» dell'indice dei prezzi al consumo, senza mettere in discussione la propria politica espansiva.

Per quanto riguarda le criptovalute, in queste ore pesa la decisione di tre Federazioni finanziarie cinesi che hanno invitato le istituzioni a non utilizzarle per le loro transazioni, perché «non sono vere valute». A completare il quadro è il crollo del petrolio dopo la notizia di un possibile accordo sul nucleare iraniano, che potrebbe portare a un allentamento delle sanzioni contro Teheran e a un aumento delle esportazioni del greggio iraniano, creando un eccesso di offerta (proprio in un momento in cui i Paesi dell'Opec+ stanno aumentando la produzione).

Wall Street in "rosso" tra verbali Fed e inflazione

In calo Wall Street, con il "sell off" dei titoli tech che prosegue. Microsoft, Facebook, Alphabet e Apple perdono tutte terreno fin dalle prime battute. Il calo del settore è provocato dal forte ribasso delle criptovalute, a partire dal Bitcoin, sceso sotto i 40mila dollari per la prima volta in 14 settimane (ha perso il 20% del valore nelle ultime 24 ore). Tesla, che ha notevolmente investito nei Bitcoin, perde oltre il 4%. L'attenzione degli investitori è rivolta all'inflazione. Molti analisti, infatti, temono che questo possa costringere la Federal Reserve ad aumentare i tassi d'interesse prima del previsto, anche se la Banca centrale non appare preoccupata e ripete che l'aumento dei prezzi è solo temporaneo.





A Milano giù petroliferi e auto, tonfo per Technogym

A Piazza Affari, il FTSE MIB a fine seduta ha registrato forti vendite su quasi tutti i principali titoli. Tra le poche eccezioni positive c'è Banco Bpm tornata al centro delle speculazioni sul risiko bancario, con le ipotesi che circolano di un possibile "matrimonio" con Unicredit e Banca Pop Er. In "rosso" il comparto dell'industria e quello legato alle materie prime, da Cnh Industrial a Prysmian, passando per Interpump Group e Pirelli & C. Cedono terreno anche Eni e Mediobanca dopo l'ulteriore rafforzamento di Leonardo Del Vecchio nel capitale di Piazzetta Cuccia, mentre Telecom Italia fallisce il rimbalzo dopo la seduta negativa di martedì 18 maggio. Il calo del greggio pesa su Tenaris.