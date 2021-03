Europa chiude in rialzo, a Piazza Affari Leonardo perde 6%. A Wall Street crolla GameStop

5' di lettura

Schiacciati dai timori per le conseguenze dei nuovi lockdown, in particolare in Germania e Francia, e dai dati macro contradditori che rendono “ballerina” la ripresa economica, i listini europei sono fiacchi e poco distanti dalla parità. Fa eccezione Milano dove il FTSE MIB tiene guidato dai titoli petroliferi e dove si è fatta sentire la spinta del premier Draghi che ha promesso «mezzo milione di vaccini al giorno». Indicazioni positive per gli investitori sono arrivate dagli indici Pmi, che mostrano una risalita della manifattura a livello europeo, seguiti però dalla “gelata” dell’Istituto Ifo che ha tagliato le stime di crescita del Pil tedesco a +3,7% (rispetto al 4,2% pronosticato solo tre mesi fa): Francoforte è la peggiore cedendo mezzo punto percentuale. A pesare in generale anche le tensioni sui vaccini, da AstraZeneca negli Usa all’ipotesi del blocco dell’export delle dosi prodotte in Ue.

Wall Street sale, focus su Powell e Yellen

In rialzo Wall Street. Gli investitori allontanano i timori causati delle nuove restrizioni in Europa, che avevano frenato i mercati, e tornano a scommettere sulla ripresa.In attesa della nuova audizione in Congresso del presidente della Fed, Jerome Powell, e della segretaria al Tesoro, Janet Yellen, gli investitori registrano il primo calo in dieci mesi degli ordini di beni durevoli, diminuiti a febbraio dell'1,1%, contro attese per un rialzo dello 0,4%. Riprende a espandersi l'attività manifatturiera statunitense nel mese di marzo secondo quanto indicato dai dati Ihs Markit. In miglioramento anche l'attività dei servizi. Sul fronte azionario, scarsa la reazione dei titoli Tesla e Intel sul listino a due iniziative delle rispettive società. La casa di auto elettriche ha annunciato che è ora possibile acquistare una macchina in bitcoin. Intel sale dopo aver annunciato che investirà 20 miliardi di dollari per costruire due nuove fabbriche in Arizona, che daranno lavoro a 15.000 persone e serviranno a produrre semiconduttori conto terzi.

GameStop fa i conti con la trimestrale: quotazioni giù

GameStop cede il 18% a Wall Street e scende a 149 dollari dopo la trimestrale di ieri, la prima successiva alla folle corsa del titolo iniziata grazie ai piccoli investitori. Nel quarto trimestre, ricavi e utili sono stati inferiori alle attese, ma le vendita online sono aumentate del 175% e sono state pari a oltre un terzo delle vendite totali nel trimestre, primo segnale di un cambiamento in corso per la catena di negozi di videogiochi. A pesare sul titolo è anche l'annuncio che GameStop potrebbe procedere con un aumento di capitale per finanziare la sua espansione nell'e-commerce. Nel trimestre, registrato un utile di 1,34 dollari ad azione su ricavi di 2,12 miliardi, contro attese per 1,35 dollari su 2,21 miliardi. GameStop non ha fornito un outlook. Annunciato un altro cambiamento manageriale: Jenna Owens, ex executive di Amazon e Google, è' la nuova chief operating officer. Nel 2021, il titolo di GameStop è salito fino a 483 dollari ad azione, per poi perdere il 90% del suo valore. Alla chiusura di ieri, aveva ancora una capitalizzazione di quasi 13 miliardi di dollari, dieci volte superiore alla capitalizzazione di 1,3 miliardi di dollari che aveva alla fine dell'anno. Un anno fa, la capitalizzazione era di 245 milioni di dollari.



Balzo di Eni e dell'industria oil, dietrofront Amplifon

Sul Ftse Mib spiccano Eni e in generale i titoli dell'industria petrolifera grazie al rimbalzo del prezzi del greggio. Stellantis dopo lo scivolone del 3,3% alla vigilia. Acquisti su Stmicroelectronics in scia ai maxi-investimenti della californiana Intel (che stanno spingendo i future del Nasdaq). In ripresa il settore bancario dopo una mattinata sottotono sia in Europa sia a Piazza Affari. BeneCnh Industrialche ha investito nella società francese Augmenta, specializzata in soluzioni tecnologiche applicate all'agricoltura: l'operazione comunque secondo gli analisti è di piccole dimensioni ma conferma la volontà del gruppo di cogliere opportunità nel "precision farming". Dietrofront per le azioni Amplifon che il 23 marzo avevano reagito prontamente ai risultati deludenti degli studi di Frequency Therapeutics per soluzioni alternative agli apparecchi uditivi nella cura della sordità: immediati i realizzi dopo il balzo del titolo. Piatta Pirelli & C: sarà Giorgio Bruno, manager da molti anni vicino al gruppo della Bicocca, ad affiancare Marco Tronchetti Provera come vice amministratore delegato a partire dal mese di giugno. L'incarico potrebbe aprire a Bruno le porte per la successione a Tronchetti Provera che, secondo i programmi attuali, potrebbe lasciare la guida operativa nel 2023.

Leonardo rinvia a sorpresa l'Ipo della controllata Drs

Leonardo - Finmeccanica ha comunicato che la controllata statunitense Leonardo US Holding ha rinviato l'offerta pubblica iniziale di azioni di Leonardo Drs, controllata indiretta di Leonardo. Il titolo, dopo non aver fatto prezzo in apertura con un calo teorico del 10% è entrato in contrattazione, per essere nuovamente fermato a -8%. «Nonostante l'interesse degli investitori nel corso del roadshow, all’interno della fascia di prezzo definita, le avverse condizioni di mercato non hanno consentito un'adeguata valutazione di Drs», ha detto la società in una nota. Per gli analisti, si tratta di una notizia negativa e inattesa.