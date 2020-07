Recovery Fund, Piazza Affari frena sul più bello ma aggiorna i massimi da marzo

I listini, in prima battuta, hanno salutato con entusiasmo le notizie provenienti da Bruxelles, ma poi hanno rallentato il passo, risentendo delle prese di beneficio dopo la corsa delle ultime sedute. Del resto lo stesso Ftse Mib solamente dallo scorso 9 luglio ha guadagnato oltre il 6% e alla fine si atetsta sui livelli di inizio marzo. Peraltro i dati sulla pandemia continuano a fare clamore, mentre negli States i contagi puntano dritto verso la soglia dei 4 milioni. Per fortuna che sono stati registrati passi in avanti sul fronte della ricerca per il vaccino: la rivista scientifica The Lancet, ha riportato che il vaccino sviluppato da Astazeneca in collaborazione con lo Jenner Institute dell’Università di Oxford e con il coinvolgimento anche dell’azienda italiana Irbm, da una buona risposta immunitaria.

Nel pomeriggio gli investitori hanno analizzato a mente fredda lo storico accordo raggiunto a Bruxelles questa mattina all’alba. La conclusione è stata che pur essendo una pietra miliare per l’Europa, avrà tempi abbastanza lunghi: dovrà essere approvato dai singoli stati e dal Parlamento europeo.

Gli analisti hanno espresso giudizi positivi sull’impianto dell’accordo, sebbene alla fine sia risultato diverso dalla proposta iniziale: le sovvenzioni si fermeranno a 390 miliardi rispetto ai 500 previsti dalla proposta di Ursula von der Leyen. D’altra parte i prestiti concessi avranno tassi molto bassi. La soluzione di compromesso, che ha smussato le divergenze tra i così detti Paesi frugali e il blocco più favorevoli agli interventi, ha convinto gli economisti. Gli analisti di Goldman Sachs si sono addirittura spinti a sostenere che a questo punto «la ripresa dell’area euro sarà più ripida e più agevole che altrove, compresi gli Stati Uniti». Gli esperti della banca d’affari prevedono un ulteriore rafforzamento dell’euro, anche se, hanno ricordato, i tempi dei piani di aiuti non saranno immediati. A proposito di aiuti, gli Stati Uniti si preparano a un nuovo pacchetto, che però, come ha dichiarato il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, non sarà varato prima dell'inizio di agosto.

A Piazza Affari le banche sono state le principali protagoniste della seduta, anche se sul finale hanno rallentato con la Borsa. Del resto se andrà in porto la fusione tra Intesa e Ubi, come sembra dopo il rilancio dei giorni scorsi, potrebbero avvenire a stretto giro altre aggregazioni. In pole position potrebbe esserci Banca Mps (+0,39%), complice il fatto che il Tesoro dovrà uscire dal capitale entro il 2021. L’istituto senese, che ha già dato a Mediobanca (invariata) il compito di esplorare le possibili soluzioni, potrebbe andare in sposa a Banco Bpm (+0,44%), secondo i rumor di Borsa. All’asse potrebbe poi unirsi anche Bper (+3,4%) e forse la Popolare di Sondrio (-0,5%). Ma a mescolare le carte potrebbe essere Unicredit (+1,4%), che non è detto stia ferma, come ha più volte detto il suo ad, Jean Pierre Mustier. La banca di Piazza Gae Aulenti potrebbe prendersi Banco Bpm o forse la stessa Mps. Indiscrezioni circolate negli ambienti finanziari hanno riferito di un incontro tra lo stesso Mustier e il numero uno di Banco Bpm, Giuseppe Castagna.

L'euro aggiorna i massimi da marzo

L'accordo storico trovato dai Paesi europei sul Recovery Fund da 750 miliardi di euro dà sostegno alla moneta unica, che aggiorna i massimi di quattro mesi, ovvero dal 9 marzo. "L'accordo è positivo, dà un segnale di solidarietà e garantisce un aiuto per una più solida ripresa economica", hanno detto gli analisti di Maybank, spiegando che "anche se le notizie positive erano già in parte state scontate dal mercato, un ulteriore rialzo al di sopra del valore di marzo a 1,1495 dollari potrebbe spianare la strada verso una corsa fino alla soglia degli 1,16 dollari". Il biglietto verde si è indebolito, scivolando ai minimi in quattro mesi, rispetto a un paniere delle maggiori valute. Anche la sterlina ha toccato il massimo in un mese a 1,2684 dollari.

