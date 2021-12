Le Borse fanno dietrofront, il Ftse Mib torna sotto quota 27mila

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Seduta ondivaga per le Borse europee che hanno comunque passato l'intera mattinata con segno negativo dopo un inizio di settimana di forte recupero. Il quadro resta però complessivamente positivo visto che i timori per la variante Omicron si stanno ridimensionando anche grazie alle indicazioni arrivate dagli studi Pzifer-Biontech che mostrano l'efficacia della terza dose contro la variante. Rispetto alle preoccupazioni per i gruppi del real estate in Asia inoltre le autorità cinesi si sono dette pronte a intervenire per mitigare le ricadute della crisi immobiliare. I listini europei restano comunque in calo: Pargi (CAC 40) è la migliore, mentre il FTSE MIB di Piazza Affari conserva quota 27mila punti. Banche, vendite al dettaglio e tecnologici i settori più penalizzati.

A Milano bene Tim, giù l'oil. Unicredit aspetta il piano

A Piazza Affari focus su Tim che ha riorganizzato la squadra manageriale con Stefano Siragusa, deputy del direttore generale: il 17 dicembre nuovo cda sulla proposta del fondo KKR. Il management inoltre sta rivedendo il contratto con Dazn sulla serie A e chiederà un abbassamento consistente dei minimi garantiti. Tra le migliori del listino c'è Atlantia. Realizzi su Unicredit alla vigilia del nuovo piano industriale che sarà presentato dal ceo Andrea Orcel, il quale ha escluso un ritorno d'attualità del dossier Monte dei Paschi. Nel frattempo Capital Research and Management Company è salita al 6,287% detenuto in "gestione discrezionale del risparmio": il titolo viene comunque da +11% nelle ultime sette sedute. In calo Stellantis che nel "Software Day" ha annunciato il programma di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 per effettuare la sua trasformazione nell'ambito del software e dell'elettrificazione.

Loading...

Giù i i petroliferi (Tenaris, Saipem, Eni) con i prezzi del greggio volatili: secondo il rapporto settimanale dell'American Petroleum Institute le scorte Usa di greggio sono scese di 3,1 milioni di barili la scorsa settimana, in aumento di 3,7 milioni di barili quelle di benzina. In giornata i dati ufficiali del Dipartimento dell'Energia Usa.

BTp, spread sopra a 130 punti

In lieve rialzo lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il titolo di pari durata tedesco si attesta a 132 punti base dai 129 punti del closing precedente. In leggero aumento anche il rendimento del BTp decennale banchmark, che ha segnato una prima posizione allo 0,93% dallo 0,92 per cento precedente.

Borsa Tokyo prosegue recupero e chiude a +1,4%



Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha consolidato i guadagni della seduta precedente sfruttando le informazioni rassicuranti sulla variante Omicron. L'indice Nikkei ha chiuso con un rialzo dell'1,42% a 28.860,62 punti, dopo il progresso dell'1,9% registrato martedì. Il più ampio indice Topix ha guadagnato lo 0,62% a 2.002,24 punti, superando la soglia simbolica di 2.000 punti per la prima volta dal 25 novembre. E' "quasi certo" che la variante di Omicron non sia più grave delle altre varianti ha dichiarato all'Afp il consigliere della Casa Bianca per l'emergenza sanitaria Anthony Fauci. E "non c'e' motivo di dubitare" che i vaccini esistenti proteggano anche da forme gravi di Covid-19 dovute alla variante Omicron", ha aggiunto Michael Ryan, alto funzionario dell'Organizzazione mondiale della sanita'.