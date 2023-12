Borse senza freni. Ma ora gli analisti temono un Natale «troppo in anticipo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dicembre inizia con il passo giusto, non proprio quello visto nel mese da record che i mercati si sono appena lasciati alle spalle, ma comunque con un segno «più» per le Borse europee. Piazza Affari ha infatti chiuso la seduta di venerdì in rialzo di un ulteriore 0,64%, con il FTSE MIB ormai a un soffio dalla soglia psicologica dei 30mila punti, e altrettanto hanno fatto Francoforte (+1,12%), Parigi (+0,48%) e Madrid (+0,82%).

La buona intonazione si è vista ancora una volta pure sull’obbligazionario, con i rendimenti dei BTp decennali in calo al 4,10% e lo spread nei confronti del Bund a 174 punti base. Il tutto poche ore prima del pronunciamento sul debito pubblico italiano di Scope Ratings, fresca dell’investitura della Bce quale agenzia esterna di valutazione del merito di credito. La maggior circospezione con cui si è mossa Wall Street in avvio - dovuta verosimilmente all’attesa per l’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell - mostra tuttavia come gli investitori si stiano preparando con una certa cautela alle settimane che portano verso la chiusura dell’anno solare.

I mercati «vedono» i tagli

Il rally che ha preso il via alla fine di ottobre, quando a detta di molti operatori le valutazioni su azionario e obbligazionario erano «depresse», si è in effetti basato sulla riconsiderazione delle attese di politica monetaria ed è stato favorito da dati benigni sull’inflazione e da toni più concilianti dagli stessi banchieri centrali. I mercati assegnano adesso una probabilità di circa il 60% a un taglio dei tassi già a marzo per la Fed e scontano una riduzione addirittura di 125 punti base per la Bce entro la fine del 2024.

La cautela degli analisti

Le previsioni però appaiono ancora una volta eccessivamente ottimiste a molti degli addetti ai lavori. «I tagli dei tassi della Fed sono probabili solo nella seconda metà del 2024», avverte Mark Dowding, responsabile degli investimenti sul reddito fisso per Rbc BlueBay, notando come negli Stai Uniti il tasso di inflazione core rimanga al 4%, cioè il doppio dell’obiettivo della banca centrale, e che «sarà necessario più tempo per raggiungere un livello tale da giustificare un atteggiamento meno restrittivo».

Logico quindi in un contesto simile porre attenzione ai dati in arrivo (la prossima settimana sono attesi gli indici Pmi martedì e soprattutto il mercato del lavoro Usa venerdì) e ai commenti delle autorità monetarie. Per il momento Powell non sembra cambiare registro, visto che in un discorso pubblico ha riconosciuto i progressi compiuti nella riduzione dell’inflazione, incoraggiando così le aspettative che la Fed abbia terminato il proprio ciclo di rialzi dei tassi. Dowding segnala però che con mercati così euforici «si può pensare che il presidente della Fed possa opporsi a una narrazione eccessivamente da “colomba” nella prossima riunione in programma a metà dicembre».