Borse senza pace finché i tassi dei bond Usa continuano a fare le bizze

La volatilità continua a farla da padrone in questa delicata fase sui mercati finanziari. L’indice Vix - che misura il costo delle opzioni per assicurarsi da un ribasso dell’indice S&P 500 - è balzato mercoledi 6 ottobre del 10% a 23 punti. In una sola seduta è stato annullato il forte calo della vigilia quando l’indice aveva provato a portarsi in area 20 punti, considerata la soglia spartiacque per delimitare un sentiment tranquillo (quando è sotto tale soglia) da un maggiore nervosismo degli investitori...