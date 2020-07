Borse, Europa prudente, a Milano scatta Ubi Oggi i mercati europei non potranno contare sul “faro” di Wall Street, chiusa per festività. Sale l'attesa per il cda della banca bergamasca. Occhi anche su Fca di Eleonora Micheli e Cheo Condina

Le Borse europee hanno aperto le contrattazioni in timido rialzo, ma poi hanno subito rallentato il passo, con la prudenza che è tornata a dominare la scena. Del resto la vigilia i mercati hanno registrato consistenti rialzi, festeggiando il buon dato american sul mercato del lavoro. Ma la situazione macro nel mondo rimane critica, così come l'andamento del virus. In più oggi 3 luglio le Borse europee non avranno il faro di Wall Street , che rimarrà chiusa già per i festeggiamenti del giorno dell'Indipendenza di domani. Ieri, comunque, il mercato Usa ha chiuso in forte rialzo (con il Nasdaq su nuovi massimi), sulla scia degli ottimi dati sul mercato Usa del lavoro relativi al mese di giugno. In particolare il Dow Jones ha guadagnato il 3,3%, l’ S&P il 4% e il Nasdaq il 4,6%. Questa mattina sono arrivate buone notizie anche dalla Cina: l'attività nel settore dei servizi ha registrato il massimo livello negli ultimi dieci anni a giugno, segno del rilancio dell'attività nel paese dopo la pandemia da coronavirus. L'indice Pmi servizi, calcolato dalla società Ihs Markit e pubblicato dal gruppo media Caixin, si è attestato a 58,4 punti il mese scorso dai 55 di maggio, registrando il livello massimo da aprile 2010. E l'indice Pmi composito, che aggrega servizi e manifatturiero, è salito a 55,7 a giugno da 54,5 di maggio, al top da novembre 2010. D'altra parte gli investitori sono attenti ala diffusione del virus nel mondo che continua a destare preoccupazione: proprio ieri gli Usa hanno registrato il record di contagi in un giorno, a quota 53mila. In America latina, inoltre, la situazione è critica.

A Piazza Affari occhi puntati su Intesa e Ubi

A Piazza Affari gli occhi sono puntati suIntesa Sanpaolo e Ubi Banca, visto che è ai blocchi di partenza l’offerta pubblica di scambio che porterà alla fusione delle due banche. L’ops inizierà lunedì e il fronte bergamasco più critico nei confronti dell’operazione, secondo indiscrezioni, sembra sgretolarsi. Intanto oggi si riunisce il cda di Ubi per aggiornare il piano industriale. Nell'attesa di novità, corrono le azioni dell'istituto bergamasco. Tra le banche rimane sotto osservazione anche Unicredit , sulle ipotesi che l’istituto sia vicino a vendere altri 1,5 miliardi di npl, dopo la cessione di 335 milioni di crediti deteriorati a Banca Ifis. Mediobanca si avvicina alla soglia dei 7 euro per azione, nell'attesa della decisione della Bce sull'autorizzazione all'imprenditore, leonardo Del Vecchio, a salire fino al 20% del capitale, raddoppiando la sua attuale partecipazione.

Fca sotto la lente in vista novità sulla super cedola

Fiat Chrysler Automobiles oscilla attorno alla parità, mentre il mercato si interroga sulle ipotesi riferite dal sole 24 Ore, secondo le quali i vertici dell'azienda, insieme a quelli di Psa Peugeot, starebbero valutando di distribuire il dividendo straordinario di 5,5 miliardi propedeutico alla fusione tra le due aziende sotto forma di asset anziché cash. La prospettiva penalizza Exor, che oggi perde quota in Borsa.

Euro stabile, debole il greggio

Sul mercato valutario, l'euro è stabile a 1,124 dollari. Del resto se l'economia Usa torna a rialzare la testa o come ha detto il presidente Usa, Donald Trump, torna a «ruggire», come dimostrato ieri dai dati sul mercato del lavoro, al tempo stesso non è al tempo stesso da escludere che la Fed scenda di nuovo in campo. Dalle minute dell'istituto centrale Usa pubblicate lo scorso 1 luglio è emerso che la banca - nonostante abbia già espanso il bilancio oltre i 7mila miliardi di dollari - è pronta a nuovi interventi a sostegno del sistema. Arretra il petrolio con il Brent che cede lo 0,8% a 42,78 dollari al barile. Ma il valore del greggio si era apprezzato nelle ultime sedute.

Sul fronte macro, gli investitori sono ancora stupiti dal dato sul lavoro pubblicato il 2 luglio dagli Usa: a giugno sono stati creati 4,8 milioni di posti, rispetto ai 2,7 del mese di maggio. Un dato di tale portata non si registrava dal 1939 . La statistica ha di nuovo favorito gli acquisti sugli asset più a rischio, mentre l’oro, che il 1 luglio ha toccato con i futures la barriera dei 1.800 dollari l’oncia, sta leggermente ritracciando in area 1.760.

