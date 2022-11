Borse: Shanghai apre a -0,06%, Shenzhen a -0,12%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Borse cinesi frenano in avvio di seduta: l’indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,07%, a 3.081,13 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,12%, scivolando a quota 2.010,41. Per i mercati azionari europei si profila una giornata ancora condizionata dall’attesa di un rallentamento della politica monetaria dopo il confortante dato sull’inflazione Usa della scorsa settimana.

In avvio di settimana i mercati azionari europei hanno proseguito la tendenza rialzista innescata nelle sedute precedenti dopo il confortante dato sull’inflazione Usa di giovedì. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato in progresso dello 0,58%, Francoforte a -0,61% e Parigi a -0,26%. «Nel fine settimana i banchieri della Fed hanno sottolineato la necessità di continuare ad aumentare i tassi, ma i dati dell’inflazione Usa di giovedì scorso continuano a fornire le basi per ravvivare la spinta rialzista», ha sottolineato Chris Beuchamp, chief market analyst di Ig per quanto riguarda il Vecchio Continente. Wall Street si è invece mossa con maggiore prudenza chiudendo a...

Prosegue intanto oggi il collocamento del nuovo BTp Italia, che ha attirando al debutto di lunedì sottoscrizioni per 3,2 miliardi di euro (erano stati 3,4 miliardi in occasione della precedente emissione di giugno). Il tutto mentre sui mercati obbligazionari si è registrata una flessione dei rendimenti: il tasso decennale italiano si è attestato sul finale al 4,17%, con uno spread nei confronti del Bund tedesco a 203 punti base. I risparmiatori avranno tempo fino a domani per sottoscrivere la nuova emissione del titolo indicizzato proprio all’inflazione italiana, prima di lasciare spazio agli istituzionali.

La lenta conclusione dell’ultima stagione degli utili potrebbe rivelarsi più d’aiuto che d’ostacolo, eliminando per il momento una potenziale fonte di cattive notizie.

Sul versante macroeconomico oggi sarà una giornata con dati sull’occupazione in Francia, Gran Bretagna ed Eurozona. A livello di area euro si avranno anche i dati relativi al Pil del terzo trimestre, mentre la Francia farà i conti con l’inflazione di ottobre. In Germania ci sarà invece da dare un’occhiata attenta all’indice Zew di novembre. Nel primo pomeriggio dagli Stati Uniti arriveranno infine i prezzi alla produzione di ottobre e l’Indice Empire Manufacturing di novembre.