Borse, si chiude il miglior primo semestre di sempre (+15%) L’indice globale Msci World ha guadagnato da inizio anno il 15%, come mai prima nella storia. Wall Street è salita del 17%, come Francoforte. Molto bene (+16%) anche l’indice delle blue chip di Piazza Affari di Vito Lops

Le Borse archiviano l’ultima settimana del mese di giugno in modo interlocutorio. Per Wall Street si è trattato del primo ribasso (-0,8%) di giugno ma nel complesso il mese si è chiuso in modo più che positivo (+6,5%) segnando il miglior andamento generale dal 2016. Andamento molto simile per gli altri principali listini europei (+6%) con MilanoMilano (+7%) sopra la media.

Quel che stupisce, e che probabilmente è passato un po’ sotto traccia, è che le Borse hanno chiuso a livello globale (indice Msci World) il miglior semestre di sempre con un rialzo del 15%. Wall Street è salita del 17%, come Francoforte. Molto bene (+16%) anche l’indice delle blue chip di Piazza Affari.

Decisivo è stato il cambio di strategia delle banche centrali. Già a inizio gennaio il governatore della Federal Reserve Jerome Powell aveva sorpreso indicando che nel 2019 i tassi sarebbero stati fermi, anziché salire come invece lo stesso aveva lasciato intendere a dicembre. Settimana dopo settimana lo scenario si è tinto maggiormente di toni espansivi. Tanto che ad oggi i mercati si aspettano che la Fed tagli i tassi tre volte (o in ogni caso di 75 punti base) nei prossimi sei mesi.

Anche la Bce sta seguendo questa scia. Si appresta a tagliare i tassi sui depositi (a -0,5% o addirittura -0,6%) entro fine anno, pur non avendo (a differenza della Fed) nemmeno iniziato a rialzarli. Ma i mercati si aspettano che tanto la Fed quanto la Bce andranno addirittura nella direzione di lanciare un nuovo quantitative easing.