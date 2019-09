Piazza Affari sale e aspetta il Conte-bis. Sterlina giù: a Londra ipotesi voto Il premier incaricato è al lavoro per la formazione dell'esecutivo. Intanto tengono gli altri mercati del Vecchio Continente nonostante da ieri siano scattate tariffe aggiuntive tra Stati Uniti e Cina. Oggi Wall Street chiusa per il Labour Day. Corre la Borsa di Londra, favorita dalla debolezza della sterlina: lo scontro tra Parlamento e premier potrebbe avere come esito il ricorso a nuove elezioni di Eleonora Micheli

4' di lettura

Borse europee in rialzo a metà giornata, nonostante da ieri siano scattate le nuove tariffe doganali tra Stati Uniti e Cina. Gli investitori scommettono che a breve le due super potenze tornino a dialogare, dopo le dichiarazioni di distensione della scorsa settimana pronunciate dal presidente Usa, Donald Trump. Milano e Londra corrono più velocemente, con i riflettori accesi sulla scena politica. In Italia il premier incaricato, Giuseppe Conte, è al lavoro per la formazione della squadra di Governo, che intende realizzare entro domani o al massimo mercoledì.



I mercati puntano su un esito positivo tant’è che il FTSE MIBè arrivato a guadagnare l'1%, mentre lo spread è in calo in area 165 punti. Il rendimento dei titoli di stato decennali è tornato sotto l’1%, dopo l’impennata di venerdì pomeriggio per via delle tensioni tra M5s e Pd che sembravano mettere in bilico la nascita del nuovo esecutivo. In Gran Bretagna i riflettori sono puntati sul Parlamento che domani riprenderà l’attività dopo la pausa estiva, ma soltanto per pochi giorni, prima della sospensione fino a metà ottobre, decisa dal premier Boris Johnson: l'opposizione tenterà in ogni modo di evitare lo stop voluto dal premier. L’indice londinese mette a segno un progresso dell’1,2%, beneficiando della debolezza della sterlina, ancora penalizzata dall'ipotesi che si profili all'orizzonte una hard Brexit.

Londra: scontro Johnson-Parlamento potrebbe portare a elezioni

Il primo ministro ha indetto per questo pomeriggio alle 17,45 ora italiana una riunione di emergenza del suo gabinetto mentre circolano voci circa l'intenzione di Downing Street di indire elezioni anticipate a fronte del tentativo del Parlamento di assumere il controllo dell'agenda politica. Voci peraltro alimentate dal commentatore politico di Sky News Sam Coates secondo cui oggi "vi sara' un grosso annuncio". Intanto fonti di Downing Street hanno confermato ai media che il governo "valuterà come rispondere alla possibilità che i parlamentari assumano il controllo dell'ordine del giorno alla Camera dei Comuni".

La scena politica domina anche in Germania, dove le elezioni regionali avvenute nel fine settimana hanno evidenziato un rafforzamento della destra, che ha guadagnato posizioni in Sassonia e Brandeburgo, pur non riuscendo a sorpassare i partiti tradizionali.



Sul fronte macro, è emerso che l'indice Pmi manifatturiero della zona euro calcolato da Ihs Markit è migliorato ad agosto 47, risollevandosi dal record negativo degli ultimi sei anni e mezzo di 46,5 punti segnato a luglio. Desta però preoccupazione l'indice tedesco, che rimane su livelli molto contenuti. In miglioramento anche l'indicatore cinese, diffuso questa mattina, che ha superato quota 50 punti.