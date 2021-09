Borse in sordina, aspettano l'inflazione Usa. Parigi giù con il lusso

3' di lettura

Borse europee senza slancio dopo i rialzi della prima seduta settimanale. Il passaggio chiave della giornata - e forse dell'intera settimana - sarà la pubblicazione nel pomeriggio dei dati sull'inflazione americana di agosto, indicatore importante in funzione della riunione della Federal Reserve in programma il prossimo 22 settembre. Salgono intanto i prezzi del greggio perché, a poche settimane dal passaggio di Ida, l'uragano Nicholas è arrivato a toccare le coste del Texas.

A Piazza Affari bene i petroliferi, focus su Generali

A Milano, spicca Saipem e si riscatta Amplifon dopo la negativa reazione (-4%) della Borsa al piano 2023. In luce Banca Generali perché il confronto tra i soci del gruppo assicurativo Generali in vista del rinnovo del board potrebbe ridare chances alla vendita della società di risparmio gestito a Mediobanca. Piatti i titoli Mediobanca e Generali. Dopo il rafforzamento degli imprenditori Caltagirone e Del Vecchio nel capitale e il successivo patto parasociale tra i due, si guarda alla posizione dell'attuale ceo Donnet: una riunione dei consiglieri non esecutivi aprirà il confronto sul prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione in vista del vero avvio formale delle valutazioni che inizierà con il cda del 27 settembre. In rialzo Eni seguendo i prezzi del greggio e i rumors di interessi di fondi sovrani per quote di minoranza sui business retail e rinnovabili del gruppo di San Donato. Giù De' Longhi dopo il collocamento del 4% da parte di De Longhi Industrial e Giuseppe De Longhi avvenuto a 35,38 euro per azione (38,88 la chiusura di ieri).

A Parigi il Cac40 piegato da lusso, timori su casi Covid in Cina

Vendite sui titoli del lusso in tutta Europa. Due i motivi di preoccupazione, secondo gli operatori, ed entrambi vengono dal mercato cinese in cui sono molto esposti i gruppi della moda: innanzi tutto l'incremento dei contagi in alcune città proprio mentre si avvicina la Festa nazionale per l'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare (1 ottobre), che costituisce una tradizionale occasione di shopping e di turismo; in secondo luogo la tensione sui mercati finanziari cinesi innescata dalla crisi del gigante immobiliare Evergrande. Sui listini europei il rischio di un'ulteriore impatto sulle vendite per le firme della moda si sta facendo sentire sui titoli di Kering, Lvmh e Hermes a Parigi tant'è che il Cac40 è il più penalizzato tra i listini europei. Ma anche altri titoli del comparto come Moncler, Burberry, Richemont e Swatch risultano tra i peggiori dei rispettivi listini azionari.

L'euro a 1,18 dollari, sale il petrolio con l'uragano Nicholas

Da seguire il cambio euro/dollaro tornato in area 1,18, soprattutto a ridosso della pubblicazione negli Usa del dato sull’inflazione del mese di agosto.

Da monitorare le materie prime con il petrolio sugli scudi, per l'arrivo sulle coste del Texas dell'uragano Nicholas a poche settimane dal passaggio di Ida: il Brent novembre tratta a 74 dollari al barile, il Wti ottobre sfiora i 71 dollari al barile. I prezzi sono sorretti anche dalle stime Opec: nel rapporto mensile l'organizzazione ha alzato le previsioni della domanda calcolandola a 100,8 milioni di barili al giorno nel 2022, a livelli quindi precedenti la pandemia da Covid-19.