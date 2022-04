Borse sotto pressione, attesa per i conti di Tesla e Netflix

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Settimana sottotono per i principali listini azionari internazionali. Solo Milano e Tokyo hanno chiuso sulla parità. Il Dax ha lasciato sul terreno circa l’1% mentre più pesante è stato il bilancio per gli States con S&P 500 e Nasdaq giù di oltre il 2 per cento. L’avvio della stagione delle trimestrali Usa, in particolare del settore finanziario, non ha dato sostegno ai corsi azionari. Nella settimana entrante riflettori mercoledì sui conti di Netflix e giovedì su quelli di Tesla. Sul fronte macro...